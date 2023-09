Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Trigano: prévisions saluées, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 10:17

(CercleFinance.com) - Le titre Trigano signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris suite à des prévisions accueillies favorablement par les analystes financiers.



Aux alentours de 10h00, l'action du fabricant de camping-cars grimpe de plus de 8%, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de 7% depuis le début de l'année.



Le spécialiste des véhicules de loisirs a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 836,1 millions au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022/23, en hausse de 13,2% d'une année sur l'autre.



Le groupe précise avoir bénéficié d'une nouvelle forte progression de ses ventes de camping-cars sur la période (+19,7%).



Pour ce qui concerne sa division d'équipements, les ventes de caravanes (+3,7%), de résidences mobiles (+1,9%), et d'accessoires (+3,6%) sont restées bien orientées, ajoute-t-il.



A l'inverse, ses activités remorques (-6,6%),d'équipements du jardin (-9,6%) et de matériel de camping (-18,0%) ont été affectées par la morosité de la conjoncture en France.



La bonne orientation de l'activité de véhicules de loisirs a permis à la société d'enregistrer une croissance de 9,5% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2022/23.



Trigano ajoute que la croissance du chiffre d'affaires, associée à la maîtrise des marges et des frais généraux, le conduit à envisager un résultat opérationnel courant 'supérieur à 400 millions d'euros' sur l'exercice écoulé.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent une prévision 'supérieure aux attentes', puisqu'ils tablaient de leur côté sur un Ebitda courant de 386 millions.



Au vu du niveau élevé de son carnet de commandes en camping-cars, Trigano dit bénéficier d'une bonne visibilité sur son activité et affiche sa confiance dans sa capacité à faire de nouveau progresser son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023/24.