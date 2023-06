Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : 'gap' de rupture sous 133,1E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Trigano ouvre un 'gap' de rupture sous 133,1E et efface tous ses gains depuis la mi-mai.

Le titre teste déjà la zone des 125E, ex-zénith du 15/05, ex-plancher de fin janvier (et 50% de retracement de la hausse amorcée sur 111E) et support oblique long terme.

L'objectif suivant se situerait vers 116E, ex-plancher des 26/04 et 17/05





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -6.64%