Trigano-CA en hausse de 6,2% au S1

Le groupe français Trigano TRIA.PA a annoncé mercredi une hausse de 6,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre, porté par un carnet de commandes solide, et a confirmé viser une amélioration de sa rentabilité pour l'exercice 2025/26.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du fabriquant de camping-cars s'est élevé à 1,78 milliard d'euros, contre 1,68 milliard d'euros à la même période l'année précédente.

"A court terme, la situation politique internationale ne devrait pas avoir un impact significatif sur les marchés du camping-car en Europe et sur l'activité de Trigano", a indiqué le groupe dans son communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)