Trigano annonce un chiffre d'affaires en hausse de 12,3% au 3e trimestre

(AOF) - Le groupe Trigano annonce que son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022/23 s’élève à 1,03 milliard d'euros, en hausse de 12,3% sur un an « périmètre et taux de change constants », « grâce à la bonne progression des ventes de camping-cars » (+19,8%). L’amélioration progressive des réceptions de bases roulantes a permis une augmentation de la production de camping-cars sur le trimestre voisine de 15%. Le spécialiste des matériels de loisirs prévoit que « la normalisation progressive des livraisons de bases roulantes pour camping-cars devrait se poursuivre dans les prochains mois ».

Trigano se dit " particulièrement confiant dans sa capacité à poursuivre la montée en puissance de son outil de production et à améliorer encore ses résultats sur le court et le moyen terme ".

Le groupe annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 70% d'ADS Loisirs, distributeur de camping-cars de la région rennaise. Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à cette société, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 millions d'euros. L'intégration d'ADS Loisirs permettrait de compléter le maillage territorial du réseau Libertium qui comporte déjà une cinquantaine de vente en France.

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.