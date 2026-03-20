Trian s'oppose à l'offre concurrente édulcorée de Victory sur Janus Henderson

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Trian Fund Management a déclaré vendredi qu'il avait de sérieuses inquiétudes quant à l'offre bonifiée de Victory Capital pour Janus Henderson JHG.N , qui rivalise avec son propre accord de rachat du gestionnaire d'actifs.

Janus avait précédemment rejeté une offre de Victory de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions, déclarant que l'offre comportait un risque de clôture et n'était pas supérieure à l'accord existant de 7,4 milliards de dollars en numéraire avec Trian et la société de capital-risque General Catalyst.

Mais Victory a révisé son offre en début de semaine pour y inclure un montant plus élevé en espèces. Victory propose désormais 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus. Elle avait auparavant proposé 30 dollars en numéraire et 0,35 de ses actions.

Trian a déclaré vendredi qu 'il ne voyait pas comment Victory pourrait conclure un accord avec Janus en raison du risque d'attrition des employés, alors qu'il s 'attend à gérer ces risques et à conclure une transaction avec General Catalyst dans un délai d'environ trois mois.

Trian a ajouté que son opération de rachat offre "la certitude d'une valeur attrayante dans un environnement macroéconomique très volatil qui a vu les marchés boursiers chuter depuis la signature de l'accord".

Janus Henderson s'est refusé à tout commentaire. Victory Capital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La guerre des enchères entre Victory et Trian-General Catalyst pour le gestionnaire d'actifs , dont les actifs sous gestion s'élèvent à 493 milliards de dollars, souligne la consolidation du secteur, les principaux acteurs cherchant à augmenter leur taille pour réduire leurs coûts et rester compétitifs.

Trian est le principal actionnaire de Janus, avec une participation de 20,7 %. En décembre, Janus a accepté un rachat par Trian et General Catalyst après cinq ans d'efforts déployés par Nelson Peltz, partenaire fondateur de Trian, sous la forme d'une campagne activiste.

Les actions de Janus Henderson, qui avaient gagné environ 8 % en 2026 à la dernière clôture, étaient en baisse d'environ 1 % au début de la journée de vendredi.