Trian de Peltz et General Catalyst renforcent l'offre de Janus alors que la lutte pour le rachat s'intensifie

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(Ajout de la guerre d'offres pour Janus tout au long, actions dans le paragraphe 4)

Janus Henderson JHG.N a déclaré mardi que Trian et General Catalyst avaient relevé leur offre d'achat sur le gestionnaire d'actifs de 493 milliards de dollars à 52 dollars par action, alors qu'il fait face à une poursuite persistante de la part de Victory Capital VCTR.O .

La nouvelle offre, qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de l'action de Janus et qui est supérieure de 3 dollars par action à l'offre précédente, intervient dans le cadre d'une lutte acharnée avec Victory Capital, qui a maintenu sa poursuite de la société bien qu'elle ait été rejetée plus tôt.

L'offre entièrement en numéraire est évaluée à environ 8 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters, contre 8,6 milliards de dollars pour l'offre en numéraire et en actions de Victory.

Le gestionnaire d'actifs a déclaré que l'accord avec Trian et General Catalyst est la seule proposition que son comité spécial a jugée susceptible d'être menée à bien.

Trian, le principal actionnaire de Janus avec une participation de 20,7 %, a exprimé vendredi ses préoccupations concernant la dernière offre de Victory. Lundi, Victory a répliqué à Trian ( ), affirmant que la société s'efforçait de "couvrir le marché d'informations erronées."

Les actions de Janus ont augmenté de 2,8 % en début de marché, tandis que Victory Capital a progressé de 1,8 %.

LA LUTTE POUR LE RACHAT S'INTENSIFIE

La guerre des offres pour le gestionnaire d'actifs souligne le rythme de la consolidation qui balaie le secteur , façonné par la pression des frais et la montée de l'investissement passif à faible coût, ce qui incite les entreprises à s'agrandir par le biais d'accords pour rester compétitives.

La semaine dernière, Victory a révisé son offre pour y inclure une composante en espèces plus élevée. Sa dernière offre était de 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus, contre une proposition antérieure de 30 dollars en espèces et 0,35 de ses actions.

En décembre, Janus avait accepté un rachat par Trian et General Catalyst, après cinq ans d'efforts de la part de Nelson Peltz, partenaire fondateur de Trian, qui avait commencé par une campagne d'activisme.

"Trian et General Catalyst ont déjà fait des progrès significatifs en vue de la conclusion de l'opération et sont sur la bonne voie pour satisfaire à toutes les conditions en suspens", a déclaré Janus mardi.

Victory n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la nouvelle offre de Trian et General Catalyst.