Trevi Therapeutics recule de son record après une vente d'actions de 150 millions de dollars

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17 avril - ** Les actions de Trevi Therapeutics TRVI.O ont baissé de 8,5 % à 13,30 $ avant la cloche, suite à la fixation du prix d'une offre de suivi d'environ 150 millions de dollars réalisée dans la nuit ** La biopharma basée à New Haven, Connecticut, a vendu jeudi dernier 11,6 millions d'actions à 13 $, soit une décote de 10,6 % par rapport à la dernière vente

** L'action de TRVI a augmenté de près de 2 % jeudi, atteignant un record de clôture de 14,54 $ ** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique de Haduvio pour le traitement de la toux chronique chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (IPF), de maladie pulmonaire interstitielle non IPF, et de toux chronique réfractaire, entre autres utilisations, selon le prospectus

** La FPI est une maladie pulmonaire chronique et progressive dans laquelle les tissus profonds des poumons deviennent épais, rigides et cicatrisés

** Morgan Stanley, Leerink, Cantor et Stifel sont les co-chefs de file de l'offre ** TRVI a ~128,4 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à jeudi, l'action a augmenté de 16 % depuis le début de l'année, dont 30 % au cours du dernier mois. Elle se négociait autour de 6 $ il y a un an

** Les 12 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 4 "achat fort"; l'objectif de cours médian est de 21 $, selon les données de LSEG