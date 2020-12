Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trèves-Le bilan s'établit à 4 morts, la police parle d'un acte délibéré Reuters • 01/12/2020 à 19:35









TREVES, Allemagne, 1er décembre (Reuters) - Quatre personnes sont mortes percutées mardi par un véhicule dans le centre de Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne, et quinze autres ont été blessées, selon un nouveau bilan fourni par les autorités régionales. Le trajet suivi par la voiture montre qu'il s'agissait d'un acte délibéré, mais rien n'indique pour l'instant une action à motivation politique ou religieuse, ont déclaré le ministre de l'Intérieur et le procureur général du Land de Rhénanie-Palatinat lors d'une conférence de presse. Le suspect, un homme de 51 ans qui a été interpellé, était ivre, a précisé le procureur. (Thomas Seythal, Sabine Siebold, Riham Alkoussa; version française Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

