"Très probable que la Fed laisse les taux inchangés" (Vontobel)

(AOF) - En amont de la réunion de la Fed programmée ce mercredi 1er novembre, Christian Hantel, gérant chez Vontobel estime qu'il est très probable que le FOMC laisse les taux d'intérêt inchangés. "Les obligations du Trésor à 10 ans ont récemment flirté avec la barre des 5 %, leur niveau le plus élevé depuis 2007. Cette augmentation des rendements a resserré les conditions financières et donne à la Fed une raison de faire une pause", poursuit-il.

Selon le gérant, à la lumière des dernières projections économiques de la Fed, les responsables politiques semblent de plus en plus convaincus que l'économie américaine pourrait parvenir à un atterrissage en douceur en 2024.

"Les projections actualisées brossent un tableau plus positif de l'économie américaine et les derniers chiffres du PIB, qui affichent une croissance annualisée du PIB de près de 5 % en glissement trimestriel, constituent une amélioration impressionnante par rapport aux chiffres précédents. Il s'agit en fait du rythme de croissance trimestrielle le plus rapide depuis le quatrième trimestre 2021", argumente Christian Hantel.

Toutefois, tempère ce dernier, "il pourrait être difficile de maintenir ce rythme et nous continuons à surveiller de très près l'impact de la hausse des rendements sur des activités telles que la croissance des prêts, l'utilisation des cartes de crédit, les prêts non productifs ou les dépenses de consommation, afin d'identifier les éventuels maillons faibles."