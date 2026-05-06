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TrendForce relève à 830 MdsUSD les capex 2026 des géants du cloud
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 20:06

Alors que les besoins en calcul liés à l'intelligence artificielle continuent de dépasser les prévisions initiales, TrendForce estime désormais que les neuf principaux fournisseurs mondiaux de services cloud devraient investir environ 830 MdsUSD en 2026. Cette prévision implique une hausse annuelle de 79%, contre une estimation précédente de 61%, ce qui correspond, par calcul dérivé à partir des taux de croissance communiqués, à une révision d'environ 11% de l'enveloppe attendue pour 2026.

Cette accélération est d'autant plus marquante qu'elle s'inscrit dans une tendance déjà très soutenue ces dernières années. Après un léger recul de 2% en 2023, les capex des neuf principaux cloud service providers mondiaux ont bondi de 58% en 2024, puis de 70% en 2025, avant d'être désormais attendus en hausse de 79% en 2026. Autrement dit, le rythme d'expansion continue de s'intensifier, malgré une base de comparaison déjà très élevée. En valeur absolue, les dépenses seraient ainsi passées de 172,6 MdsUSD en 2023 à 272 MdsUSD en 2024, puis 462,7 MdsUSD en 2025, avant d'atteindre 830 MdsUSD en 2026.

Dans le sillage des publications financières du premier trimestre, les hyperscalers nord-américains apparaissent comme les principaux moteurs de cette révision. Microsoft a porté ses prévisions de dépenses d'investissement à 190 MdsUSD, soit une progression d'environ 130% sur un an, tandis que Google vise désormais une enveloppe comprise entre 180 et 190 MdsUSD. Meta a également relevé sa fourchette à 125-145 MdsUSD, alors qu'AWS devrait dépasser 230 MdsUSD cette année.

Au-delà des montants annoncés, la composition de ces dépenses montre que l'IA devient un thème d'infrastructure durable plutôt qu'un simple cycle de serveurs, selon TrendForce, un cabinet d'analyse et de conseil spécialisé dans le secteur technologique. Les investissements se concentrent sur les clusters de processeurs graphiques, les puces ASIC développées en interne, les systèmes d'alimentation électrique et les centres de données capables de supporter une densité énergétique plus élevée. TrendForce estime que la puissance installée mondiale des centres de données atteindra environ 155 GW en 2026, en hausse de 29%.

Dans ce contexte, le cycle favorable ne concerne plus seulement les semi-conducteurs avancés, mais s'étend aussi aux équipements électriques, aux solutions de courant continu à haute tension et au refroidissement liquide, dont la demande pourrait continuer de progresser avec les prochaines générations de serveurs d'IA attendues en 2027 et 2028.

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