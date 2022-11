Tremblement de terre pour la crypto-sphère

(Crédits photo : Pexels - Worldspectrum )

Début novembre dernier a eu lieu une bataille épique entre Binance, premier exchange de cryptomonnaies au monde, et FTX, son challenger, par l'intermédiaire de leurs dirigeants respectifs. FTX est en effet récemment passé en très mauvaise posture, et une proposition de rachat a été émise par Binance. Les conséquences n'ont pas été longues à se faire sentir, les principales cryptomonnaies ayant accusé sévèrement le coup les deux jours suivants. Le Bitcoin, mastodonte de la crypto-sphère, est tombé de plus de 10% sur une journée, d'autres monnaies ont été encore plus impactées, à l'instar de Solana qui lui a perdu plus de 30% ou justement FTX qui est tombé de plus de 70%.

Quelles ont été les raisons de cette situation apocalyptique ? Comment a-t-elle pu impacter à ce point le marché ? A quoi s'attendre pour la suite ?

FTT CHEZ ALAMEDA RESEARCH : LE DEBUT DU CAUCHEMAR

Le 2 novembre, le média CoinDesk exposait un lien étroit entre FTX et Alamada Research, les deux entreprises de Sam Bankman-Fried (dit SBF). En effet, selon un document financier que CoinDesk aurait consulté, les actifs de Alamada Research au 30 juin de cette année seraient constitués de 3,66 milliards de dollars de « FTT non verrouillés », sur un total de 14,6 milliards de dollars. Le passif afficherait 292 millions de dollars de FTT, sur un total de 8 milliards de dollars. Le problème étant que le « FTT » est le token d'échange émis par l'entreprise FTX, suggérant que l'empire de SBF pourrait avoir des problèmes de liquidité et d'insolvabilité.

Quatre jours plus tard, la PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, s'est exprimée sur la situation, précisant que ce bilan ne concernait « qu'un sous-ensemble de [nos] entités juridiques ».

INTERVENTION DE CZ SUR TWITTER ET CHUTE DU FTT

Changpeng Zhao (dit CZ), PDG de Binance, a annoncé le 7 novembre dernier, en réaction à ces révélations, avoir pris la décision de revendre sa participation de 2,1 milliards de dollars américains dans FTX (comprenant des FTT et des stablecoins BUSD), jugée particulièrement à risque. Cette annonce, faite publiquement sur Twitter, s'est directement fait ressentir, provoquant la chute de 30% du cours de la cryptomonnaie native de FTX pendant la nuit.

Selon Bloomberg, les réserves de stablecoins de FTX auraient chuté à 114 millions de dollars le même jour, contre 394 millions de dollars trois jours plus tôt.

D'autres tweets ont ensuite été publiés sur les comptes des deux PDG, débattant de la solvabilité de FTX. SBF affirmait dans ces tweets ne pas avoir de problème avec le traitement des retraits, et que les fonds étaient sécurisés.

INSOLVABILITE DE FTX ET CONSEQUENCES

Malgré la tentative d'accalmie de la part de SBF, les investisseurs n'étaient pas convaincus. Le lendemain, le mardi 8 novembre, le FTT continuait de chuter pendant que les retraits s'accumulaient sur la plateforme FTX. Plus le temps passait, moins les retraits étaient traités. Parallèlement, le prix du FTT continuait de dégringoler. Ces évènements sont venus confirmer les craintes des investisseurs, et l'espoir de revoir un jour leurs fonds est devenu de plus en plus faible pour les utilisateurs.

FTX s'est alors exprimé sur twitter, la plateforme a annoncé avoir démarré la procédure du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. L'exchange numéro 2 mondial est passé sous le régime américain des faillites. Le groupe revendiquait alors plus de 100.000 créanciers avec des dettes qui s'estiment entre 10 et 50 milliards de dollars.

La faillite concerne FTX.com et FTX.us tandis que la filiale bahaméenne de FTX n'est pas inclus dans le plan de restructuration. Par ailleurs, le CEO de la plateforme Sam Bankman-Fried, a annoncé officiellement sa démission vendredi 11 novembre. John J. Ray III a été désigné comme CEO intérimaire le temps que la lumière soit faite sur cette histoire.

De nombreux utilisateurs se sont donc vus perdre l'intégralité de leur portefeuille, les retraits leurs sont bloqués, que cela soit au États Unis ou dans la zone européenne. En effet, depuis vendredi dernier, il semblerait que plus aucun retrait n'ait été finalisé par la plateforme. Cette décision viendrait certainement de la nouvelle direction de FTX.

Les partenaires, de leur côté, fuient pour ne pas entacher leur image avec celle de l'exchange : Visa annonce mettre fin à son partenariat concernant la crypto-carte ; Mercedes, qui avait signé un accord pour mettre en valeur FTX sur ses monoplaces en F1, a annoncé avoir suspendu l'entente et continuer à suivre de près la situation. Côté basketball, l'équipe des Miami Heat a elle aussi arrêté son contrat, abandonnant aussi le nom de « FTX Arena » pour son stade.

DESCENTE AUX ENFERS

La descente aux enfers de FTX se poursuit au-delà même de l'annonce de sa faillite pour la plateforme d'échange. Celle-ci rapporte en effet avoir subi un hacking et s'être fait dérober plusieurs centaines de millions de dollars. Certains médias évoquent plus de 600 millions. La plateforme s'est alors manifestée en disant que sa sécurité était compromise et en conseillant de ne pas se connecter à l'application ni au site web.

De son côté, Tether a réussi à blacklister 31,4 millions de dollars relatifs aux hacks de FTX (sous forme d'USDT), empêchant les hackeurs de les utiliser. D'autres nouvelles sont venues aggraver le sort de l'ex CEO de FTX : il aurait en effet transféré 10 milliards de dollars provenant des fonds des utilisateurs à leur insu vers Alameda Research, et des enquêtes montrent qu'entre 1 et 2 milliards auraient été retirés (d'une manière inconnue) et donc même pas investis, rendant la situation encore plus critique.

D'autre part, les employés de l'exchange en banqueroute et ceux d'Alameda Research auraient été fortement influencés à déposer leurs capitaux sur FTX, sur fond de fausses promesses et de mensonges, les laissant au même point que les autres utilisateurs. De plus, The Block a annoncé que FTX avait entamé plus de 10 rachats immobiliers au Bahamas pour 74 millions de dollars.

Le sort réservé à SBF n'est pas encore connu, mais aux dernières nouvelles il se trouverait aux Bahamas, où il a été interrogé par la police, et les enquêteurs de la Financial Crimes Unit seraient venus donner leur aide pour investiguer sur de possibles actions criminelles. La CEO d'Alameda Research tenterait quant à elle de rejoindre Dubaï, qui ne possède pas d'accord d'extradition avec les Etats-Unis.

DES CONSÉQUENCES TERRIBLES

Cette suite d'évènements marquant la déroute du deuxième plus gros exchange de cryptomonnaies au monde n'est naturellement pas sans conséquences.

Dans le sillage du jeton FTT, c'est bien toute la crypto-sphère qui a été impactée. Que ce soit la liquidation de milliards d'actifs sur la plateforme, le retrait des investisseurs pendant ces évènements, ou encore la confiance en ces actifs qui est tombée au plus bas, le marché des cryptomonnaies a pris un énorme coup, perdant plus de 25% de son poids, soit plus de 250 milliards de dollars partis en fumée.

Les conséquences se feront très certainement également ressentir sur le long terme : la confiance des investisseurs, des institutions et, plus généralement, du grand public a été très impactée, et risque d'être extrêmement difficile à regagner.

L'image de l'univers « crypto » a mis en effet du temps à se construire dans le bon sens, celle-ci restant encore très controversée, notamment chez les plus anciennes générations. Jugée comme dangereuse, insondable et particulièrement abstraite par bon nombre de personnes, la crypto-sphère va avoir du mal à redorer son blason à la suite de ces derniers incidents.

Mais ce n'est pas tout. De cet effet en découle un autre, qui affecte le marché, son fonctionnement, et le concept derrière la cryptomonnaie : les régulations.

L'idée de base de ces monnaies était justement une idée de transparence totale : être à la portée de tous, pour tous, par tous, et non pas dirigées ou contrôlées par différentes régulations et institutions. C'est de cette philosophie et cette idée qu'ont pu découler toutes les innovations liées à cet écosystème.

EN CONCLUSION

Il est par ailleurs très clair que cette « idéologie » ne plaît pas au monde de la finance qui essaye depuis des années de mettre à mal et de contrôler cette crypto-sphère à l'instar des investissements « traditionnels » sous couvert de « sécurité ». Un évènement comme celui de la déroute de FTX est une aubaine pour ces institutions : c'est la porte ouverte aux régulations et nouvelles lois afin de « protéger les investisseurs » et ainsi de garder le contrôle sur le marché. Cela va à l'encontre de tous les principes et fondements de la blockchain, et risque de décevoir bon nombre d'investisseurs qui croient réellement en cette technologie, en plus de totalement empêcher la réalisation de ce pourquoi les cryptomonnaies ont été véritablement créées à l'origine.

Enfin, au-delà des conséquences économiques, ce sont des investisseurs qui ont été impactés. Énormément de monde a été touché par ce désastre, beaucoup ont perdu toutes leurs économies, subissant de facto un impact psychologique et moral dévastateur. La confiance envers les différents exchanges à était fragilisée, et le triste et célèbre dicton « not your key, not your money » (« pas ta clé, pas ton argent ») fait une nouvelle fois des ravages.

Réalisé par Mathis Erba, Charles Dhennin avec l'aide de Marc Dagher

Article initialement publié sur DT Expert

www.dtexpert.com