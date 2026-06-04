Treasury Wine réexamine ses activités en Amérique tout en misant sur ses marques phares pour assurer sa croissance

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La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré jeudi qu'elle réexaminait ses activités en Amérique dans le cadre d'une initiative plus large visant à améliorer ses rendements, alors que le producteur de vin mise sur trois "marques phares" pour stimuler sa croissance future.

L'action de la société a grimpé de 12,6% à 4,640 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 25 mai, et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure séance depuis le 22 avril.

Cette révision "sera une bonne nouvelle pour de nombreux actionnaires", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Treasury Wine a mis en avant deux défis majeurs auxquels est confrontée son activité en Amérique: des stocks élevés issus des millésimes récents et une capacité excédentaire de la chaîne d'approvisionnement dans les vignobles, les caves et le conditionnement.

Cette révision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à simplifier son portefeuille et à donner la priorité aux marques phares, Treasury Wine ayant pour objectif de concentrer ses ressources sur les "marques phares" et les "héros régionaux".

Ces trois marques – Penfolds, DAOU et Matua – ne représentent que 25% de son volume mais génèrent 54% du chiffre d’affaires net, a indiqué la société.

Treasury Wine a déclaré qu'elle allait intensifier ses investissements et se concentrer sur ces marques pendant un certain temps, en réduisant progressivement son exposition aux marques moins prioritaires par une diminution des investissements.

La société prévoit de réduire son portefeuille de marques de 76 à moins de 30 sur cinq ans, tout en visant des économies de coûts d'environ 100 millions de dollars australiens (71,33 millions de dollars) par an grâce à un modèle opérationnel remanié et à une refonte de la chaîne d'approvisionnement.

Treasury Wine prévoit que son résultat avant intérêts, impôts et éléments SGARA se situera entre 480 et 490 millions de dollars australiens en 2026, contre 770,3 millions de dollars australiens l'année précédente.

(1 $ = 1,4019 dollar australien)