Treasury Wine mise sur une offensive de luxe menée par Penfolds pour redresser la barre

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* Un viticulteur fait le point sur les difficultés rencontrées par son activité aux Amériques

* Il prévoit de réduire le nombre de marques de 76 à moins de 30

* Vise des économies de coûts de 100 millions de dollars australiens par an

* Prévoit une baisse de l'Ebit pour l'exercice 2026; l'action progresse de plus de 12 %

(Révision complète avec détails et contexte)

L'australien Treasury Wine Estates

TWE.AX mise davantage sur une poignée de marques, dont Penfolds, et réexamine ses activités en difficulté aux Amériques dans le cadre d'un plan visant à réduire les coûts et à rétablir la confiance des investisseurs.

Le producteur du vin rouge de luxe Penfolds a annoncé jeudi qu'il allait simplifier son portefeuille en se concentrant sur les “Regional Heroes” et les “Power Brands”, et en réduisant le nombre de marques à moins de 30 sur cinq ans, contre 76 actuellement.

Treasury Wine vise également à réaliser des économies d'environ 100 millions de dollars australiens (71,33 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) par an grâce à un modèle opérationnel remanié et à une refonte de la chaîne d'approvisionnement.

Les trois marques phares – Penfolds, DAOU et Matua – ne représentent actuellement que 25 % du volume, mais génèrent 54 % du chiffre d'affaires net.

Dans le cadre du nouveau plan, ce segment bénéficiera de la majeure partie des investissements publicitaires et promotionnels, qui devraient atteindre 12 % du chiffre d'affaires net.

Pour ses activités aux Amériques, Treasury Wine a mis en avant deux défis majeurs: des stocks élevés de millésimes récents et une capacité excédentaire de la chaîne d'approvisionnement dans les vignobles, les caves et les installations de conditionnement.

Le producteur de vin australien indépendant a déclaré qu'il prévoyait de céder ses caves de Paso Robles et San Luis Obispo, de résilier ses baux viticoles dans la Napa Valley, à Sonoma et sur la côte centrale, et de regrouper sa production de luxe aux États-Unis au sein de sa cave de St Helena.

La division Amériques a pesé sur les performances du groupe, affectée par une baisse de la demande de vin et des perturbations liées à des changements dans son réseau de distribution.

Treasury Wine s'est de plus en plus appuyé sur son portefeuille de produits de luxe, mené par Penfolds, une marque phare de vin rouge haut de gamme bénéficiant d'un fort pouvoir de fixation des prix sur les marchés clés, pour soutenir ses bénéfices et ses marges.

L'action de la société a grimpé de 12,6 % à 4,640 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 25 mai, et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure séance depuis le 22 avril.

Treasury Wine prévoit un résultat avant intérêts, impôts et éléments SGARA compris entre 480 et 490 millions de dollars australiens en 2026, contre 770,3 millions de dollars australiens l'année précédente.

(1 $ = 1,4019 dollar australien)