Treasury Wine Estates annonce une dépréciation de 450 millions de dollars de ses actifs américains, ses actions atteignent leur plus bas niveau en dix ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 à 9) par Christine Chen et Sherin Sunny

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré lundi qu'elle s'attendait à déprécier 687,4 millions de dollars australiens (449,56 millions de dollars) de la valeur de ses actifs américains en raison du ralentissement du marché américain du vin, ce qui a fait chuter ses actions à leur niveau le plus bas depuis plus d'une décennie.

Treasury, l'un des cinq premiers producteurs de vin au monde en termes de volume, a déclaré que le ralentissement des ventes de vin aux États-Unis l'avait incité à adopter des hypothèses plus prudentes concernant la croissance à long terme du marché, réduisant ainsi les bénéfices escomptés. La dépréciation réduira l'ensemble du fonds de commerce de Treasury Wine pour les Amériques et pourrait avoir un impact sur d'autres actifs, a ajouté la société.

Les actions ont chuté de 6,4 % à 5,45 dollars australiens dans les premiers échanges, leur niveau le plus bas depuis août 2015, contre un indice de référence plus large S&P/ASX 200

.AXJO largement stable. L'action est en baisse de plus de 50 % depuis le début de l'année, ce qui place l'entreprise sous la pression croissante des investisseurs . Le nouveau directeur général Sam Fischer, qui a rejoint la société en octobre, fera le point avec les investisseurs et les analystes à la mi-décembre, a déclaré Treasury. Michael Toner, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que la dépréciation était cohérente avec le fait que le Trésor a retiré ses prévisions de bénéfices pour 2026 en octobre. Cette annonce, due aux difficultés rencontrées aux États-Unis et en Chine, a également fait chuter les actions à leur plus bas niveau depuis dix ans.

"L'annonce est négative dans la mesure où elle reflète un pessimisme accru de TWE concernant les fondamentaux du marché à long terme et renforce le point de vue selon lequel TWE a surpayé les marques américaines acquises précédemment", a déclaré Michael Toner.

Hebe Chen, analyste chez Vantage Markets, a déclaré que l'ampleur de la dépréciation augmentait le risque que la direction adopte une "approche plus prudente pour le dividende de février, alors qu'elle se concentre sur la stabilisation de la division Amériques".

Treasury a déclaré que si certaines de ses grandes marques de vin haut de gamme continuaient à se développer plus rapidement que le marché, notamment Daou, Frank Family Vineyards et Matua, d'autres tendances de la catégorie des vins américains avaient un impact sur ses unités Treasury Americas et Treasury Collective.

Treasury avait déjà signalé une réduction annuelle de 11 % des flux de trésorerie futurs de ses activités dans les Amériques, réduisant à néant la marge de manœuvre en matière de dépréciation.

Ses activités aux États-Unis ont également été perturbées par le départ de son distributeur en Californie, la transition vers un nouveau partenaire ayant coûté environ 50 millions de dollars australiens de ventes.

(1 dollar américain = 1,5291 dollar australien)