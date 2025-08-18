Traws Pharma progresse grâce à l'autorisation d'entamer une étude de phase intermédiaire sur l'antiviral COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** Les actions de Traws Pharma TRAW.O augmentent de 4 % à 1,57 $ avant l'ouverture du marché
** TRAW déclare avoir reçu l'approbation du Comité d'éthique de la recherche humaine pour procéder à l'étude de phase intermédiaire de son candidat antiviral COVID-19, le ratutrelvir
** La société prévoit d'obtenir les résultats de l'étude d'ici la fin de l'année
** Dans une étude préliminaire, les patients n'ont eu besoin que d'un seul comprimé de ratutrelvir par jour pendant 10 jours, comparé au Paxlovid de Pfizer PFE.N , qui nécessite plusieurs comprimés deux fois par jour pendant 5 jours - TRAW
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de TRAW sont en baisse de 83 % depuis le début de l'année
