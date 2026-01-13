Travere Therapeutics chute après avoir annoncé des ventes inférieures aux estimations pour le quatrième trimestre

13 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Travere Therapeutics TVTX.O chutent de 25,9 % à 25,58 $

** La société a déclaré tard lundi qu'elle s'attendait à ce que les ventes totales aux États-Unis pour le quatrième trimestre soient d'environ 127 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de Wall Street de 142,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Pour 2025, la société prévoit des ventes totales aux États-Unis d'environ 410 millions de dollars, contre des estimations de 502,96 millions de dollars

** La société va reprendre l'étude de phase avancée de la thérapie expérimentale, la pegtibatinase, chez les patients atteints d'un trouble métabolique rare au premier trimestre 2026

** TVTX a déclaré avoir répondu aux demandes de la FDA pour plus de données sur les bénéfices de Filspari chez les patients atteints de glomérulosclérose segmentaire focale, et l'agence est en train d'examiner ces soumissions

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 83,4 % au cours des 12 derniers mois