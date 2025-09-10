Travere profite de l'accord de la FDA américaine pour passer outre le comité consultatif pour un médicament contre les maladies rénales

(Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Travere Therapeutics TVTX.O augmentent de30 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois ans, soit 28,07 $

** L'action est prête à réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis plus de 10 ans, si les gains se maintiennent

** La société déclare que la FDA américaine n'a plus besoin de la réunion du comité consultatif pour la demande supplémentaire de son médicament contre les maladies rénales, Filspari, pour le traitement de la glomérulosclérose segmentaire focale, une maladie rénale rare

** La société cherche à obtenir une approbation élargie pour Filspari, la date cible de décision étant le 13 janvier

** La suppression de cette étape réduit encore l'incertitude et renforce notre confiance dans ce que nous continuons à considérer comme une opportunité commerciale de plus de 2 milliards de dollars aux États-Unis dans la FSGS, où Filspari serait le premier traitement approuvé par la FDA pour cette maladie rénale rare", déclare Vamil Divan, analyste chez Guggenheim

** Le Filspari, approuvé en 2023 pour la néphropathie IgA, comporte des mises en garde contre les lésions hépatiques et les malformations congénitales

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 58 % depuis le début de l'année