Travere grimpe après que la FDA a assoupli les règles de surveillance du médicament pour le rein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du développeur de médicaments Travere Therapeutics TVTX.O augmentent de 8,7 % à 18,96 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé une mise à jour REMS pour son médicament contre les maladies rénales, Filspari

** La mise à jour réduit la surveillance du foie de tous les mois à tous les trois mois

** La FDA a également supprimé les exigences en matière de surveillance de la toxicité embryonnaire et fœtale

** Filspari, approuvé en 2023 pour la néphropathie IgA, comporte des avertissements encadrés pour les lésions hépatiques et les malformations congénitales

** REMS, Risk Evaluation and Mitigation Strategy, est un programme de sécurité exigé par la FDA pour garantir que les avantages d'un médicament l'emportent sur ses risques en gérant les problèmes de sécurité graves

** Nous sommes encouragés par l'assouplissement du REMS, qui, selon nous, pourrait progressivement élargir la population de patients concernés et donner un bon coup de pouce au lancement en cours de l'IgAN" - Joseph Schwartz, analyste chez Leerink Partners

** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de 0,1 % depuis le début de l'année