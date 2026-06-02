Travere acquiert la licence d'un médicament contre les maladies rénales développé par Everest dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 1,14 milliard de dollars

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Travere Therapeutics TVTX.O a annoncé mardi avoir signé un accord de licence avec la société biotechnologique privée Everest Medicines en vue de développer et de commercialiser un médicament expérimental contre les maladies rénales, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 1,14 milliard de dollars.

Voici quelques détails:

* En vertu de cet accord, Travere obtiendra les droits exclusifs pour développer et commercialiser le civorebrutinib en dehors de la Chine et de certaines régions d'Asie de l'Est et du Sud-Est.

* Everest recevra 112,5 millions de dollars d'avance et jusqu'à environ 1,03 milliard de dollars si certains objectifs en matière de développement, de réglementation et de ventes sont atteints.

* Elle percevra également des redevances sur les ventes futures.

* Le civorebrutinib, également connu sous le nom d'EVER001, est un traitement oral à l'étude pour des maladies rénales rares d'origine immunitaire.

* Travere commercialise deux traitements approuvés par la FDA pour des affections rénales: Filspari pour la néphropathie à IgA et la glomérulosclérose segmentaire et focale, et Thiola pour la cystinurie.

* La société a déclaré qu'elle prévoyait d'évaluer le médicament dans le cadre de diverses maladies rénales rares, notamment la néphropathie membranaire primaire, la FSGS et la maladie à changements minimes.

* Le civorebrutinib est un inhibiteur de la BTK qui bloque la signalisation des lymphocytes B afin de réduire la production d'anticorps nocifs qui s'accumulent dans les reins, provoquant inflammation et lésions.

* Travere a déclaré que le médicament avait été globalement bien toléré jusqu'à présent.