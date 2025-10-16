Travelers publie un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes
Celles-ci, exprimées nettes de réassurance, ont totalisé 402 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit plus de deux fois moins que celles qui avaient été essuyées sur la même période de 2024 (939 millions).
Le bénéfice net s'est accru en conséquence à 1,88 milliard de dollars, soit 8,24 dollars par action, sur la période juillet-septembre, contre 1,26 milliard de dollars (5,42 dollars par action) un an plus tôt.
Le bénéfice de base ('core') ressort lui à 8,14 dollars, un chiffre supérieur à la prévision moyenne des analystes de 6,32 dollars.
Le chiffre d'affaires total a progressé de 5% à 12,47 milliards de dollars, dépassant là encore le consensus.
Le ratio combiné - un indicateur très suivi du secteur de l'assurance qui rapporte les primes encaissées face aux sinistres et aux frais, s'est amélioré à 87,3% contre 93,2% un an auparavant, s'éloignant du seuil des 100 points qui témoigne de la rentabilité de ses activités.
En dépit de ces résultats meilleurs que prévu, le titre était attendu en repli de 7% jeudi matin à l'ouverture de Wall Street.
