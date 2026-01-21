Travelers en hausse avant les résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition de l'article publié mardi sans modification du texte)

21 janvier - ** Les actions de Travelers TRV.N ont augmenté de 0,1% mardi avant les résultats trimestriels attendus tôt mercredi, l'accent étant mis sur les coûts des catastrophes et les tendances des primes

** L'assureur dommages devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2% à 10,98 milliards de dollars, avec un BPA ajusté de 8,82 dollars contre 9,15 dollars il y a un an, selon LSEG

** L'action TRV a baissé de ~7% depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 0,5% du S&P 500 .SPX au cours de la même période. TRV est >8% en dessous de son record de clôture du 26 novembre

** L'action s'est récemment négociée à ~10x les bénéfices prévisionnels, ce qui représente une décote par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 12x, selon les données du LSEG