 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Travelers en hausse avant les résultats trimestriels
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition de l'article publié mardi sans modification du texte)

21 janvier - ** Les actions de Travelers TRV.N ont augmenté de 0,1% mardi avant les résultats trimestriels attendus tôt mercredi, l'accent étant mis sur les coûts des catastrophes et les tendances des primes

** L'assureur dommages devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2% à 10,98 milliards de dollars, avec un BPA ajusté de 8,82 dollars contre 9,15 dollars il y a un an, selon LSEG

** L'action TRV a baissé de ~7% depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 0,5% du S&P 500 .SPX au cours de la même période. TRV est >8% en dessous de son record de clôture du 26 novembre

** L'action s'est récemment négociée à ~10x les bénéfices prévisionnels, ce qui représente une décote par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 12x, selon les données du LSEG

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
6 796,86 Pts CBOE -2,06%
TRAVELERS COS
269,765 USD NYSE +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank