Travelers devrait faire état d'une augmentation de son chiffre d'affaires dans ses résultats attendus jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de Travelers Cos TRV.N sont en hausse de 0,9 % ce mercredi, l'assureur dommages devant faire état d'une légère augmentation de son chiffre d'affaires dans ses résultats trimestriels, attendus avant la cloche jeudi.

** Travelers devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au 1er trimestre à 10,63 milliards de dollars contre 10,52 milliards de dollars l'année précédente, avec un bénéfice par action ajusté de 7,08 dollars contre 1,91 dollars l'année précédente, selon LSEG.

** Travelers a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours de chacune des huit dernières périodes de déclaration, à l'exception d'une seule, selon les données de LSEG, avec un seul résultat inférieur aux attentes au premier trimestre 2024.

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour TRV est de 310,00 $, alors que le titre s'échangeait à 302,22 $ lors de sa dernière cotation.

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent huit notes "achat fort" ou "achat", 18 notes "maintien" et deux notes "vente", selon LSEG.

** L'action est en hausse de ~4,2 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 0,7 % du Dow .DJI .