Travelers: BPA plus que multiplié par 2,5 au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025









(Zonebourse.com) - Travelers publie un BPA 'coeur' de 6,51 dollars au titre du deuxième trimestre 2025, en hausse de 159% en comparaison annuelle, représentant un rendement des capitaux propres (RoE) de 18,8% contre 8,1% un an auparavant.



L'assureur explique cette fortes hausse par de moindres pertes sur catastrophes, un gain de souscription sous-jacent plus élevé, une évolution favorable des réserves nettes de l'exercice précédent et un revenu d'investissement net accru.



Les primes souscrites nettes ont augmenté de 4% à plus de 11,5 milliards de dollars, avec des évolutions positives dans l'ensemble de ses trois segments, et le ratio combiné sous-jacent s'est amélioré de trois points à 84,7%.





