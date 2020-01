Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Traton (VW) propose de racheter le solde de Navistar pour 2,9 milliards de dollars Reuters • 31/01/2020 à 06:53









TRATON (VW) PROPOSE DE RACHETER LE SOLDE DE NAVISTAR POUR 2,9 MILLIARS DE DOLLARS (Reuters) - Traton, filiale de poids lourds de Volkswagen, a annoncé jeudi avoir proposé de racheter le solde du capital du constructeur américain Navistar International qu'il ne possède pas encore au prix de 35 dollars par action, soit 2,9 milliards de dollars (2,63 milliards d'euros). Volkswagen n'a jamais caché son intention de prendre intégralement le contrôle de Navistar depuis une prise de participation initiale de 16,8% en 2016. Traton, dont Volkswagen a conservé une participation majoritaire après une introduction en Bourse l'an dernier, a précisé dans un communiqué que son offre était conditionnée à la conclusion d'un accord de fusion avec Navistar. (Joe White à Detroit; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% TRATON XETRA +1.59% VOLKSWAGEN VZ XETRA -3.65%