Traton dans le vert avec l'avis positif de DZ Bank
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:59
L'an dernier, la société spécialisée dans les véhicules industriels, principalement les camions et les bus, ainsi que les services financiers associés, a vu son chiffre d'affaires reculer de 7%, à 44,1 milliards d'euros, dans un environnement de marché difficile. L'entreprise, détenue à 87,52% par Volkswagen, explique cette contre-performance par la baisse des volumes de ventes et du chiffre d'affaires des véhicules neufs dans la division Traton Operations, en particulier en Amérique du Nord et au Brésil. En parallèle, l'activité Services est restée stable, tandis que celle des Services financiers a connu une croissance de 13%.
De leur côté, les prises de commandes ont augmenté de 7% en 2025 pour atteindre 281 300 véhicules, contre 263 600 unités en 2024. Elles ont été soutenues par une très forte hausse des commandes de camions dans la région EU27 3, qui regroupe l'Union européenne et le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse, grâce au besoin de renouvellement d'un parc vieillissant et un taux d'utilisation élevé.
Le résultat opérationnel ajusté est passé de 4,4 milliards d'euros en 2024, à 2,8 milliards d'euros en 2025 (-36,36%). Traton explique ce net repli par la baisse des volumes de ventes de camions, qui a entraîné une sous-utilisation des capacités de production dans les usines. Les coûts additionnels liés aux tarifs douaniers américains, les effets de change (notamment l'appréciation de la couronne suédoise), ainsi que les dépenses liées au démarrage de la production dans une nouvelle usine en Chine ont également pesé. La marge opérationnelle a quant à elle reculé de 2,9 points pour s'installer à 6,3%, mais reste dans la fourchette de prévisions de l'entreprise (entre 6 et 7%).
Les objectifs 2026 accueillis différemment
Pour l'exercice en cours, Traton vise un volume des ventes compris entre -5 et 7%. La marge opérationnelle ajustée devrait être comprise entre 5,3 et 7,3%, avec un accès de faiblesse au premier trimestre. La société compte compenser autant que possible les coûts supplémentaires liés aux droits de douane par des mesures d'atténuation et de réduction des coûts. Ces mesures ne devraient toutefois porter leurs fruits que progressivement.
Chez mwb research, l'objectif de chiffre d'affaires annuel est très inférieur au consensus qui tablait sur une croissance de 4%, et la prévision de marge opérationnelle ajustée est également décevante puisque le marché visait 7,2%. Dans ces conditions, les analystes sont à vendre sur le titre, en visant 23 euros.
A l'inverse, chez DZ Bank, ils semblent plus optimistes avec une recommandation qui passe de conserver à acheter et une cible relevée de 29 à 38 euros. La banque allemande estime que malgré des indicateurs clés en baisse en 2025, une reprise de la demande se profile en Europe et un nouveau cycle d'investissement semble s'amorcer en Amérique du Nord.
Les analystes pensent que la direction est prudente dans ses objectifs et que le second semestre devrait être nettement plus dynamique que le premier. Parmi les hypothèses positives il y a des signaux positifs en Europe et aux Etats-Unis, l'utilisation accrue du Système Modulaire Traton qui doit générer des synergies d'achat et de développement entre les marques, la croissance des activités de services et de financement pour stabiliser la rentabilité. Enfin, dernier catalyseur potentiel, une cession de parts par Volkswagen qui pourrait augmenter le flottant et rendre l'action plus attractive pour les grands investisseurs.
En conclusion, DZ Bank estime que par rapport à ses pairs (Daimler Truck, Volvo ou PACCAR) Traton se négocie avec une décote de 50%, ce que la banque juge excessif au regard de ses perspectives de croissance.
