Transport aérien : UBS abaisse ses perspectives pour 2026
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:22
Le courtier rapporte ce matin avoir abaissé ses prévisions sur l'ensemble du secteur. Il anticipe par ailleurs une révision significative à la baisse du consensus pour 2026. "A court terme, les inquiétudes portent de plus en plus sur la hausse des prix du kérosène, alors que les pénuries s'intensifient, comme l'ont signalé Ryanair et Lufthansa", souligne la note.
Sur le plan des capacités, UBS indique que des signes de resserrement de l'offre apparaissent sur le long-courrier.
Au 2e trimestre 2026, la hausse des capacités se réduit et pourrait se resserrer davantage si les compagnies répercutaient la hausse des coûts du carburant. À l'inverse, le court-courrier pourrait bénéficier d'un report de la demande vers des destinations plus proches durant l'été, indique en substance le broker.
Dans le détail, la croissance des capacités long-courrier est estimée à environ 3% au 2e trimestre (contre environ 6% attendu précédemment) puis autour de 6% au 3e trimestre.
Sur le court-courrier européen, la capacité progresserait d'environ 5% sur les deux périodes, conformément aux attentes.
Les aéroports européens subissent également des révisions à la baisse, notamment à Francfort (-5% vs prévisions initiales) et à Paris (-3,6%).
Wizz Air apparait comme la compagnie la plus exposée avec une couverture de carburant de 55% contre 77% pour Lufthansa ou 80% pour Ryanair.
Enfin, UBS souligne une pression persistante sur les valorisations boursières du secteur, avec des performances très négatives depuis le début de l'année : -11% pour Lufthansa, -12% pour IAG, -17% pour Ryanair, -22% pour AFKLM, -30% pour easyJet et même -32% pour Wizz Air.
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