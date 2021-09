Transport aérien : que faire des actions Air France-KLM et ADP ?

Le manque de visibilité pénalise les deux valeurs du transport aérien. (© cc E. Brouwer)

Les deux valeurs du transport aérien restent freinées en Bourse par des perspectives incertaines. Découvrez nos conseils sur les titres ADP et Air France-KLM

En recul de 15% sur trois mois, ADP et Air France-KLM ne profitent pas des vents favorables qui tirent la Bourse de Paris.

Les deux valeurs du transport aérien contrastent avec le SBF 120, qui navigue à proximité de son sommet absolu. En cause, l'absence d'une nette reprise du trafic passagers, après un gros trou d'air l'an passé avec le Covid.

Destinations quasi fermées

L'activité reste freinée par la morosité de la lucrative classe affaires - durablement plombée par l'essor de la visioconférence - et par les restrictions sanitaires, à la fois nombreuses et instables. Des destinations comme l'Outre-mer, le Maghreb, les États-Unis et l'Asie sont ainsi quasi fermées.

Conséquence, une visibilité limitée pour les deux grands du secteur, qui réduisent la voilure au niveau des coûts et des investissements. En témoigne l'abaissement, fin juillet, des objectifs annuels des dirigeants d'ADP, dont l'activité très rentable de commerces reste à la peine.

De son côté, Air France-KLM (premier client d'ADP) n'a pas dévoilé de prévisions de capacités pour le quatrième trimestre et anticipe un excédent brut d'exploitation seulement positif au troisième trimestre, alors que la saison d'été est traditionnellement la plus profitable.

Dans ce contexte peu porteur, nous restons prudents sur les deux valeurs, dont la dette