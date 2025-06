Transport aérien: Iberia veut élargir sa flotte d'avions long-courrier

Iberia a annoncé mercredi un investissement de six milliards d'euros au cours des prochaines années afin de financer un plan stratégique prévoyant un agrandissement de sa flotte d'avions long-courrier et des milliers de recrutements.

( AFP / THOMAS COEX )

"Iberia prévoit un investissement de six milliards d'euros dans le Plan de Vol 2030, son guide stratégique pour les prochaines années", a indiqué la compagnie dont la maison mère est IAG (également propriétaire de British Airways) dans un communiqué de presse.

La compagnie "aspire à passer de ses 45 avions long-courrier actuels à 70, afin de contribuer à faire de [l'aéroport de Madrid] Barajas un grand hub à la hauteur des principaux aéroports européens".

Iberia "renouvellera également sa flotte court et moyen-courrier", ajoute la compagnie sans donner de chiffres, mais en précisant que pratiquement tous les avions de l'ancienne génération seront remplacés par les nouveaux Airbus A320 et A321 NEO, "plus efficaces et moins polluants".

Les fréquences seront renforcées, et de nouvelles destinations ajoutées depuis Madrid comme "Toronto, Philadelphie et Monterrey", en plus de Recife, Fortaleza et Orlando, qui viennent d'être annoncées.

Iberia prévoit en outre de recruter "en moyenne 1.000 nouvelles personnes par an pour atteindre un total de 250.000 emplois, directs et indirects".

"Nous obtenons des résultats qui nous permettent de regarder l'avenir avec confiance", s'est félicité le président-directeur général de la compagnie, Marco Sansavini, évoquant "la profonde transformation d'Iberia au cours de la dernière décennie et (les) efforts de toutes (les) équipes".

En 2024, le groupe Iberia, comprenant Iberia, Iberia Express et Iberia Regional (Air Nostrum), a transporté près de 31 millions de passagers, un record historique pour la compagnie, poussé par l'augmentation des voyages et la bonne performance sur des marchés comme l'Amérique latine.

Après cette annoncé, le cours d'IAG était en hausse d'environ 2% à la Bourse de Londres vers 15H00 GMT.