TransMedics chute, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur aux estimations des analystes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société de technologie médicale TransMedics TMDX.O chutent de 7% à 123,98 $ avant la mise sur le marché après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes

** La société affiche un chiffre d'affaires de 143,8 millions de dollars pour le troisième trimestre

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 32% en glissement annuel, grâce à l'utilisation accrue du système de soins aux organes, en particulier pour le foie et le cœur dans le cadre du programme national OCS - mais il a manqué les estimations des analystes de 145,2 millions de dollars

** TMDX a déclaré un chiffre d'affaires de 143,8 millions de dollars au troisième trimestre, soit 0,5 % de moins que les prévisions de 144,6 millions de dollars, l'impact de la saisonnalité s'étant matérialisé - analystes de Jefferies

** TMDX relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 à 595 millions de dollars - 605 millions de dollars

** La société annonce une collaboration avec Mercedes-Benz pour le transport d'organes en Italie

** 10 analystes sur 13 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, trois comme "conservée"; le PT médian est de 147,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action TMDX a progressé de 115,43 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

TRANSMEDICS GRP
134,3200 USD NASDAQ +3,55%
