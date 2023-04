TRANSITION EVERGREEN : Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022

Résultat net au 31 décembre 2022 : 21,6 M€

ANR [1] de 138 M€ au 31 décembre 2022, en croissance de +14,2% par rapport au 30 juin 2022 et de +32,8% par rapport au 31 décembre 2021

ANR par action : 3,44 € (vs. 3,28 € au 30 juin 2022 et 2,93 € [2] au 31 décembre 2021)

Augmentation de la juste valeur de +12,2 M€ sur six mois et de +32,7 M€ sur un an

Activité dynamique des participations au 1 er trimestre 2023

Paris – 27 avril 2023 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats annuels 2022 et son actif net réévalué au 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 avril 2023. Le fonds d'investissement fait également un point sur le début d'année 2023 avec l'activité de ses participations au cours du 1 er trimestre 2023.

Le rapport financier annuel 2022 sera disponible au plus tard le 30 avril 2023 sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen, déclare :

« L'année 2022 a été marquée par une hausse et une forte volatilité des prix de l'énergie, et son corrolaire l'inflation, accompagnée d'une nette remontée des taux d'intérêts. Dans cette conjoncture particulière, les participations de Transition Evergreen, positionnées sur des secteurs clés et porteurs de la transition énergétique (biogaz, hydrogène ou solaire), ont toutes connues une évolution significative de leur activité et de leurs perspectives, amplifiée par un attrait plus important des investisseurs pour les sources d'énergies renouvelables et décentralisées.

Transition Evergreen affiche ainsi sur cet exercice 2022, une croissance de son actif net réévalué de +32,8% par rapport au 31 décembre 2022, aboutissant à un ANR par action de 3,44€.

En 2023, Transition Evergreen poursuivra l'accompagnement de ses participations dans leur trajectoire de croissance et leur passage à l'échelle de PME et d'ETI, tout en maintenant sa stratégie d'optimisation de l'allocation de son capital en vue de disposer d'un portefeuille équilibré de sociétés concentrées sur leurs métiers et avec des besoins de financement adaptés. Ceci pourra conduire à des ventes de tout ou partie d'actifs, des allocations dans de nouvelles participations ou encore des opérations de simplification destinées à extérioriser la valeur latente de certaines sociétés et valoriser au mieux les actifs détenus par Transition Evergreen. »

RÉSULTATS ANNUELS 2022

ANR [3] de 138 M€ au 31 décembre 2022

Au 31 décembre 2022, l'actif net réévalué (ANR) de Transition Evergreen s'est établi à 138 M€ contre

120,9 M€ au 30 juin 2022 et à comparer à 103,9 M€ au 31 décembre 2021. Il est en progression de +14,2% par rapport au 30 juin 2022 et de +32,8 % par rapport au 31 décembre 2021.

Cette hausse de +17,1 M€ entre le 30 juin 2022 et le 31 décembre 2022, s'explique par la variation de la juste valeur des participations (+12,2 M€), les opérations sur le capital de la société réalisées au cours du semestre écoulé (+9,2 M€) et le résultat net retraité de l'effet juste valeur (- 4,3 M€).

L'ANR par action au 31 décembre 2022 s'élève à à 3,44 € [4] (contre 3,28 € au 30 juin 2022 et 2,93 € par action avant dilution (2,91 € après dilution) au 31 décembre 2021).

La juste valeur des participations est passée de 113,9 M€ au 1 er janvier 2022 à 134,6 M€ au 30 juin 2022 et à 146,6 M€ au 31 décembre 2022. Cette évolution s'explique principalement comme suit :

la forte augmentation des prix de l'énergie, conséquence du conflit en Ukraine, a entraîné un contexte inflationniste. Ainsi, dans ses travaux de valorisation concernant les sociétés produisant une énergie renouvelable et souveraine au sein du portefeuille de Transition Evergreen, notamment 3 E Biogas, Aqua SAS/Evergaz SA et Everwatt, la société de gestion Aqua Asset Management a intégré cet environnement de marché ;

les plans d'affaires actualisés, qui tiennent compte des nombreux développements (croissance interne et externe) et les opérations sur capital qui vont nourrir ces plans d'affaires ;

l'évolution de la pondération des méthodes retenues pour déterminer les valeurs au 31 décembre 2022, accordant moins de poids aux transactions sur le capital compte tenu de l'éloignement de celles-ci et plus de poids pour les méthodologies de DCF (discounted cash flows – actualisation des flux de trésorerie), les multiples boursiers et les transactions comparables.

La méthologie retenue est précisée à la section 8.1.1.2 « Evolution de la juste valeur des Participations » du Document d'enregistrement universel publié le 9 février 2023, sous le numéro R.23-004, et dans la note 3.1 de son rapport financier annuel.

Le tableau reprenant l'évolution des justes valeurs depuis le 31 décembre 2021 est disponible en annexe du présent communiqué de presse.

Résultat net au 31 décembre 2022 : 21,6 M€

Le résultat opérationnel s'est établi à 26M€ au 31 décembre 2022 contre 35,4 M€ un an plus tôt. Il intègre :

+32,7 M€ de variation de la juste valeur des actifs financiers non courants ;

-0,4 M€ de charges de personnels ;

-6,9 M€ d'autres charges opérationnelles (honoraires et charges assimilées).

+0,6 M€ de revenus des actifs financiers

Le coût de l'endettement financier s'élève à -1,3 M€. Après prise en compte de l'impôt de -2,9 M€, le résultat net au 31 décembre 2022 s'établit à 21,6 M€ contre 30,9 M€ au 31 décembre 2021.

Structure financière

Les capitaux propres de Transition Evergreen s'élèvent à 138 M€ au 31 décembre 2022 à comparer à 103,9 M€ au 31 décembre 2021 et tiennent compte des opérations sur capital réalisées sur l'exercice (soit 12,5 M€ par augmentations de capital réalisées par placement privé, dont 9,0 M€ en numéraire).

La trésorerie disponible s'élève à 0,9 M€ au 31 décembre 2022 contre 0,1 M€ au 31 décembre 2021. La société rappelle disposer d'une avance en compte courant, d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen [5] , déployée à hauteur de 1 M€ au 31 décembre 2022. Les dettes financières de Transition Evergreen, constituées d'emprunts obligataires (dont de nouvelles émissions d'obligations simples pour 7,3 M€ sur l'exercice), s'élèvaient à 16,7 M€ au 31 décembre 2022 contre 11,7 M€ au 31 décembre 2021.

Post-clôture de l'exercice, Transition Evergreen a réalisé en janvier et en mars 2023, deux émissions d'obligations simples pour un montant respectivement de 3,7 M€ et de 1,3 M€. Transition Evergreen envisage par ailleurs une augmentation de capital de 8 à 12 M€ d'ici au 30 septembre 2023 pour renforcer sa structure de financement et poursuivre l'accompagnement de ses participations.

ACTIVITÉ DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS AU 1 ER TRIMESTRE 2023

Evergaz, levée de fonds participative de 5 M€

Au 1 er trimestre 2023, Evergaz a procédé à une levée de fonds participative de 5 M€ sous la forme d'obligations souscrites par près de 2 500 investisseurs. Les fonds collectés vont notamment permettre à Evergaz de financer des extensions de capacité sur son portefeuille existant d'unités de biogaz et de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe pour l'acquisition de nouvelles unités.

Everwatt, au cœur des enjeux d'autoconsommation collective et de décarbonation du territoire

Au cours de ce 1 er trimestre 2023, EverWatt a accompagné la Compagnie de Phalsbourg, l'une des principales foncières privées françaises, sur son premier projet d'autoconsommation, le premier en France sur un village de marques dans la région Auvergne-Rhône Alpes, avec 10 000m 2 de panneaux photovoltaïques sur les toitures et en ombrières de parking, permettant la production de 2,27 GWh annuels d'électricité verte. Cette production énergétique sera entièrement autoconsommée par le centre commercial et répartie entre les parties communes, les bornes de recharge électrique et certaines enseignes. Le projet permettra d'assurer un circuit court à l'électricité produite localement.

EverWatt a également renouvelé sa confiance à Selfee, fournisseur, agrégateur et responsable d'équilibre, en participant à une nouvelle augmentation de capital de 11 M€ avec le Crédit Agricole Normandie Seine et le Crédit Agricole Transitions et Energie. Grâce à cette opération, Selfee compte industrialiser sa solution d'autoconsommation territoriale d'électricité et investir aux côtés de ses partenaires locaux.

En parallèle, Phynix, filiale d'Everwatt, s'engage face aux enjeux de décarbonation du transport en lançant la Coalition Rétrofit H2, une initiative pour industrialiser le rétrofit à hydrogène dans le transport routier lourd. L'ambition est de mobiliser toute la chaîne de valeur du transport (chargeurs, transporteurs et logisticiens, équipementiers, rétrofiteurs, financeurs et leasers, politiques et administrations publiques) avec pour objectif 10 000 camions rétrofités à l'hydrogène par an en France à l'horizon 2030.

Par ailleurs début 2023, la société BoucL Energie, filiale d'Everwatt, a finalisé avec succès un financement de 4 M€ (augmentation de capital et dettes) auprès de Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes pour financer la construction de son plus grand projet d'autoconsommation collective situé à Saint-Martin-D'Hères, à proximité de Grenoble (38).

Fin avril 2023, BoucLEnergie a conclu une nouvelle levée de fonds significative de 34 M€, auprès de la société d'investissement Conquest afin de développer en France l'autoconsommation collective d'énergie solaire. Cette augmentation de capital vise à permettre le déploiement de 300 MWc de projets solaires en France avec un pipeline identifié d'une soixantaine de projets en développement répartis dans 11 régions. Everwatt reste l'actionnaire majoritaire de BoucL Energie post-opération.

Everwood, entrée en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire dans un acteur international de la gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers

Everwood poursuit son accélération sur le segment du bois énergie et envisage de nouvelles opérations de consolidation, à l'image de la récente acquisition de Brazeco, société intégrée au sein du nouveau pôle Bois énergie (regroupant les sociétés Bois Energie Nord et Brazeco). Ce pôle construit actuellement sa place en tant que producteur/distributeur intégré avec deux opérations en cours de finalisation dans le grand Ouest.

En parallèle, Everwood est entrée en négociation exclusive pour devenir actionnaire majoritaire d'un groupe international spécialisé dans la gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers, dans le but de consolider le deuxième pilier de sa stratégie construite autour de la gestion durable du patrimoine naturel. Cette opération constituerait pour Everwood une nouvelle étape significative dans sa stratégie d'internationalisation initiée en janvier 2021 avec le rapprochement avec Forestry France et la création de Forestry Europe en octobre 2022.

SAFRA, demande d'homologation pour le kit H2 PACK ®

Pionnier de la mobilité hydrogène et précurseur dans le rétrofit d'autocar, SAFRA a engagé une demande d'homologation sur son kit de rétrofit H2 déposé sous la marque H2-PACK ® , soutenue par l'ADEME, qui permet de transformer la motorisation d'un autocar diesel en un véhicule zéro émission fonctionnant à l'hydrogène et ne rejetant que de la vapeur d'eau. Cette homologation permettra à SAFRA de réaliser le rétrofit hydrogène de la première série de véhicules en mode industriel. Pour rappel, SAFRA a remporté la plus importante commande de rétrofit en France, portant sur 15 autocars interurbains (Mercedes Intouro) commandés par la région Occitanie.

Enfin, SAFRA a rejoint l'association ITxPT (Information Technology for Public Transport) en tant que membre associé et confirme son engagement à concevoir et fabriquer ses produits selon les critères de normalisation de l'association, qui permettent l'interopérabilité de ses systèmes embarqués avec tous les acteurs du transport public.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Juillet 2023 - Activité & Faits marquants des participations du 2 ème trimestre 2023

Fin septembre 2023 - Résultats semestriels 2023

Octobre 2023 - Activité & Faits marquants des participations du 3 ème trimestre 2023

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com

Disclaimer

Nous rappelons que tout investissement comporte un risque de perte en capital total ou partiel. Pour de plus amples informations concernant les risques afférents à un investissement dans le portefeuille, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de Risques » du Document d'enregistrement universel.

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

Il est également rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que les performances ne sont pas constantes dans le temps.

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2022 Revenus des actifs financiers 123 596 Variation de la juste valeur des actifs financiers 42 412 32 655 charges de personnel -616 -382 Autres charges opérationnelles -6 517 -6 901 Résultat opérationnel 35 372 25 969 Coûts de l'endettement financier brut -1 730 -1 299 Coût de l'endettement financier net -1 730 -1 299 Autres produits et charges financiers -54 -108 Résultat net avant impôts 33 588 24 561 Impôts sur le résultat -2 599 -2 963 Résultat net 30 989 21 638

Nombre d'actions en circulation 35 411 326 36 977 138 Résultat par action (en euros) 0,88 € 0,59 € Nombre d'actions après dilution 35 721 414 36 977 138 Résultat dilué par action (en euros) 0,87 € 0,59 €

BILAN

ACTIF (en milliers d'euros) 31-12-21 31-12-22 Actifs financiers non courants 113 988 146 580 - dont actions 113 727 146 580 - dont obligations 261 - Autres actifs non courants 55 13 Total des actifs non courants 114 043 146 593 Actifs financiers courants 20 076 21 898 Autres créances 726 106 Trésorerie & Equivalents trésorerie 100 850 Total des actifs courants 20 902 22 854 Total 134 945 169 447

PASSIF (en milliers d'euros) 31-12-21 31-12-22 Capital 17 749 20 086 Primes sur capital 41 511 51 657 Réserves 13 663 44 665 Résultat global 30 989 21 638 Capitaux propres 103 912 138 046 Emprunts obligataires part non courante 8 191 4 100 Impôts différés passifs 2 438 5 159 Total des passifs non courants 10 629 9 259 Emprunts obligataires 3 541 12 641 Autres passifs financiers courants 5 304 2 201 Autres dettes 11 559 7 300 Total des passifs courants 20 404 22 142 Total 134 945 169 447

ÉVOLUTION DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Participations Juste valeur Juste valeur Juste valeur au 31-12-21 au 30-06-22 au 31-12-2022 Everwood SAS 29 783 K€ 29 469 K€ 31 546 K€ Aqua SAS/Evergaz 20 992 K€ 27 380 K€ 24 903 K€ Everwatt SAS 38 058 K€ 42 010 K€ 47 109 K€ LPF Groupe (ex-La Paper Factory SAS) 3 121 K€ 2 551 K€ 3 256 K€ Valporte Holding SAS 2 131 K€ 1 844 K€ 1 749 K€ Borea SAS 240 K€ 279 K€ 342 K€ Safra SA 16 264 K€ 14 887 K€ 12 815 K€ Safra Participations 3 088 K€ 3 091 K€ 2 665 K€ 3 E BIOGAS /Groupe C4 50 K€ 12 600 K€ 21 960 K€ Keiryo (ex - Green H2 Partenaires SAS) - 235 K€ 235 K€ Total portefeuille actions 113 727 K€ 134 345 K€ 146 580 K€ OC Natureo 261 K€ 266 K€ - Total portefeuille obligations 261 K€ 266 K€ - Total 113 988 K€ 134 611 K€ 146 580 K€

Mise à jour des chiffres-clés des principales participations

Les ambitions de la Société concernant ses principales participations ont été mises à jour et sont les suivantes :

Exercice 2022 Ambitions 2026 [6] Participations Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires EBITDA [7] Evergaz [8] 36,6 M€ [9] 145 M€ 30% Everwatt 13,0 M€ 9 149 M€ 30% Everwood 9,3 M€ 9 110 M€ 10% Safra 13,0 M€ 170 M€ >0% Groupe C4 31,2 M€ 9 50 M€ 30%

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement et sont basées sur des projections et des simulations. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables.

[1] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 138 M€. La hausse de +17,1 M€ entre le le 30 juin 2022 et le 31 décembre 2022, s'explique par la variation de la juste valeur des participations (+12,2 M€), les opérations sur le capital de la société réalisées au cours du semestre écoulé (+9,2 M€) et le résultat net retraité de l'effet juste valeur (- 4,3 M€).

[2] Avant dilution et 2,91 € par action après dilution.

[3] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 138 M€ (contre 120,9 M€ au 30 juin 2022 et à comparer à 103,9 M€ au 31 décembre 2021).

[4] Identique avant et après dilution en l'absence d'instrument dilutif en circulation à cette date

[5] Actionnaire à hauteur de 0,72% de Transition Evergreen au 31 décembre 2022

[6] Sur la base des hypothèses de projections communiquées par les participations.

[7] Résultat opérationnel hors opérations non récurrentes et hors dotations aux amortissements.

[8] Les chiffres concernant Evergaz comprennent la quote-part détenue par Evergaz dans la société 3 E Biogas qui détient 100% du Groupe C4.

[9] Chiffres d'affaires agrégés et estimés des participations à l'exception de Safra SAS (CA audité).

Chiffre d'affaires agrégé = désigne la somme de tous les chiffres d'affaires pondérés des différentes filiales, c'est-à-dire que, pour chaque filiale, le chiffre d'affaires est pondéré en fonction du taux de détention du capital social détenu par la société holding dans la filière en question. Les chiffres sont établis selon les principes comptables français.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymyblMVnlGaZy2puZJVlnGhmaGiSw2CYbpaamGZqap7JampknWmXZpucZnBqmm1m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79580-cp_ra2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com