TRANSITION EVERGREEN : Résultats annuels 2021 : forte hausse de la valeur des actifs de Transition Evergreen qui témoigne de l'attractivité des participations et de leur dynamique de croissance

Résultats annuels 2021 : forte hausse de la valeur des actifs de Transition Evergreen qui témoigne de l'attractivité des participations et de leur dynamique de croissance

Résultat net au 31 décembre 2021 : 30,9 M€

ANR [1] de 103,9 M€ au 31 décembre 2021, en progression de +209% sur l'exercice (et de +31,7%par rapport au 30 juin 2021)

Augmentation de la juste valeur des participations de plus de 42 M€ entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021

Un début d'exercice 2022 déjà soutenu

Investissement dans la société Green H2 Partenaires, nouvellement créée, disposant d'un pipeline de 25 projets d'unités de production d'hydrogène vert en Europe

Activité dynamique des participations au 1 er trimestre 2022

Paris – 29 avril 2022 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats annuels 2021 et son actif net réévalué au 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 avril 2022. Le fonds d'investissement fait également un point sur le début d'année 2022, notamment sur l'activité de ses participations au 1 er trimestre 2022.

Le rapport financier annuel 2021 sera disponible au plus tard le 30 avril 2022 sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen déclare :

« La forte hausse de la valeur des actifs détenus par Transition Evergreen au cours de l'exercice 2021 (+ 42 M€) témoigne de l'attractivité de nos différentes participations et de leur solide dynamique de croissance.

Cette progression devrait se poursuivre en 2022 compte tenu des thématiques porteuses et des secteurs stratégiques dans lesquels Transition Evergreen a investi (biogaz, bus hydrogène, efficacité énergétique, gestion durable des forêts). Cette progression devrait être favorisée par la hausse des prix de l'énergie et de la valeur des crédits carbone constatée depuis le 2 nd semestre 2021. La valorisation des sociétés détenues par Transition Evergreen pourra par ailleurs être impactée favorablement par les opérations sur le capital envisagées par ces sociétés au cours de l'année 2022.

Ces opérations permettent en outre à Transition Evergreen d'être accompagné par des investisseurs tiers qui viennent renforcer la visibilité des différents projets. A ce titre, Transition Evergreen, est déjà accompagné sur plusieurs opérations dans le biogaz par Meridiam ou Eiffel Gaz Vert.

Ces partenariats avec des acteurs de premier plan de l'investissement illustrent à la fois l'attractivité de Transition Evergreen mais également sa capacité à accompagner ses participations dans leur passage à l'échelle en agrégeant les compétences et les capitaux nécessaires. »

RÉSULTATS ANNUELS 2021 [2]

Augmentation significative de l'ANR [3] sur l'exercice (103,9 M€)

L'actif net réévalué de Transition Evergreen s'est établi à 103,9 M€ au 31 décembre 2021 contre 33,6 M€ au 1 er janvier 2021, en progression de +209% sur l'exercice (et de +31,7 % par rapport au 30 juin 2021).

Cette hausse de +70,3 M€ sur l'exercice 2021 s'explique essentiellement par (i) les opérations sur le capital de la société réalisées au cours de l'exercice pour 37,6 M€, comprenant la revalorisation de l'actif au moment de la fusion (pour 20,1 M€), l'augmentation de capital de 17,5 M€ (dont 11,3 M€ en espèces et 6,2 M€ par compensation de créances) et (ii) la variation de la juste valeur des participations de +42,4 M€.

Résultat net au 31 Décembre 2021 : 30,9 M€

Le résultat opérationnel s'est établi à 35,4 M€ au 31 Décembre 2021. Il intègre :

+42,4 M€ de variation de la juste valeur des actifs financiers non courants ;

-0,6 M€ de charges de personnels ;

-6,5 M€ d'autres charges opérationnelles (honoraires et charges assimilées, dont 4,1 M€ non récurrents).

Le coût de l'endettement financier s'élève à -1,7 M€. Après prise en compte de l'impôt de -2,6 M€, le résultat net au 31 Décembre s'est établi à 30,9 M€.

A noter que la forte progression de la juste valeur des participations (+42,4 M€) est liée à plusieurs facteurs et notamment :

(i) l'actualisation des plans d'affaires des participations qui ont intégré les nombreux développements (croissance interne et externe) et les opérations sur capital qui vont nourrir ces plans d'affaires ;

(ii) l'investissement dans la société Safra [4] , premier constructeur français de bus à hydrogène.

Au final, l'actif net réévalué s'élèvait à 2,93 € par action au 31 décembre 2021 [5] .

Structure financière

Les capitaux propres de Transition Evergreen s'élevaient à 103,9 M€ au 31 décembre 2021 contre 33,6 M€ au 1 er janvier 2021.

Cette évolution s'explique par l'incidence de l'opération de fusion réalisée le 21 juin 2021 (+20 M€), l'augmentation de capital réalisée par placement privé au cours de l'été 2021 (+17,5M€, dont 11,3 M€ en espèces et 6,2 M€ par compensation de créances) et l'impact du résultat bénéficiaire de la période.

Au 31 décembre 2021, Transition Evergreen disposait d'une trésorerie disponible de 0,1 M€. La société rappelle disposer d'une avance en compte courant, d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen (actionnaire à hauteur de 2,76% de Transition Evergreen) dont 1,4 M€ sont comptabilisés dans les comptes de Transition Evergreen au 31 décembre 2021.

Les dettes financières de Transition Evergreen, constituées d'emprunts obligataires, s'élèvaient à 11,7 M€ au 31 décembre 2021, contre 18,7 M€ au 1 er janvier 2021.

Post-clôture de l'exercice, Transition Evergreen a réalisé, en février 2022, une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 3,4 M€ (dont 625K€ par compensation de créances) et finalisé une émission d'obligations simples pour un montant de 9,7 M€ ( lire le communiqué de presse du 24 février 2022 ).

Plus récemment, Transition Evergreen a clôturé une opération de financement participatif d'un montant de 3 M€ pour poursuivre le financement du développement de ses participations. Réalisée par l'intermédiaire de Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital, l'opération a pris la forme d'une émission d'obligations simples, à remboursement in fine, d'un montant principal de 3,0 M€ d'une durée de 18 mois venant à échéance le 6 octobre 2023. Ces obligations porteront intérêt au taux de 5,50 % l'an.

La société est en mesure d'assurer son fonds de roulement pour les 12 prochains mois.

DÉVELOPPEMENT DE TRANSITION EVERGREEN DANS L'HYDROGENE VERT

Transition Evergreen annonce son investissement dans la société Green H2 partenaires, nouvellement créée (détenue à 50% par Transition Evergreen), aux côtés de Transition Hydrogène, fonds également géré par Aqua Asset Management et dédié à la thématique Hydrogène.

Green H2 Partenaires est une société opérationnelle opérant dans la production, le stockage et la distribution d'hydrogène vert. L'objectif de Green H2 Partenaires est de rassembler, au sein d'une même société, l'ensemble des compétences d'ingénierie et compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de projets d'infrastructures de production et de distribution d'hydrogène vert. Green H2 Partenaires pourra également conclure des accords de partenariat avec d'autres sociétés opérationnelles actives dans le secteur de l'hydrogène et regroupant des savoir-faire clés.

A ce jour, Green H2 Partenaires travaille d'ores et déjà sur un pipeline constitué de 25 projets de production et de distribution d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, situés en France, en Espagne et au Portugal. Ces projets sont destinés à la décarbonation de la mobilité et de l'industrie.

ACTIVITÉ SOUTENUE DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS DE TRANSITION EVERGREEN AU 1 ER TRIMESTRE 2022

Evergaz étend son portefeuille d'unités de méthanisation en exploitation en France

Evergaz poursuit son développement en France avec le démarrage opérationnel de Dual Prémery, une unité de méthanisation innovante située en région Bourgogne Franche-Comté, qui vient d'injecter début avril ses premiers mètres cubes de biométhane sur le réseau GRDF. Evergaz est actionnaire de cette unité à hauteur de 30%, en partenariat avec Meridiam, aux côtés du groupe DualMetha [6] , actionnaire historique du projet. A travers ce projet de méthanisation territoriale,

Evergaz réaffirme sa volonté de se développer en France et de renforcer son maillage territorial, tout en diversifiant son portefeuille sur le plan technologique.

En parallèle, Evergaz, annonce une nouvelle étape dans le développement de l'unité de méthanisation du Pays de Château-Gontier (Mayenne) avec, là encore, l'injection de ses premiers mètres cubes de biométhane sur le réseau GRDF. L'unité de méthanisation de Château-Gontier devient ainsi le premier site de France offrant une gamme complète d'énergies vertes en valorisant le biogaz sous quatre formes : électricité verte, chaleur verte, bioGNV, et biométhane.

Evergaz opère à présent 25 unités de méthanisation en service en France, Allemagne et Belgique.

Everwatt, au cœur des enjeux de souveraineté énergétique

Au cours du 1 er trimestre 2022, Everwatt a procédé à la création de la société BoucL Energie pour développer le projet à impact de communauté territoriale d'énergie partagée sur des Zones d'activités économiques (ZAE). Cette société vient d'ouvrir sa première filiale régionale, intitulée BoucL Energie Auvergne Rhône-Alpes (boucle énergétique sur la ZAE de Saint-Martin d'Hères avec Grenoble Alpes Métropole) et a signé un premier partenariat avec une importante enseigne de grande distribution. Le projet est labelisé Capitale Verte Européenne 2022.

Alors que les sujets d'indépendance énergétique et de maîtrise des dépenses publiques liées à l'énergie sont au cœur des enjeux européens, Everwatt a réalisé en avril 2022 une seconde opération de capital dans Selfee, opérateur indépendant du marché de l'électricité. Fournisseur, agrégateur et responsable d'équilibre, Selfee propose une solution pour mettre en œuvre des opérations d'Autoconsommation Territoriale d'Électricité d'origine renouvelable, en circuit court et à prix local.

Everwood, opération d'envergure et poursuite de la croissance de l'activité

Everwood a annoncé le 19 janvier 2022 une opération de croissance externe d'envergure avec la prise de participation dans Forestry Club de France, numéro 1 indépendant de l'expertise et de la gestion d'actifs forestiers en France ( lire le communiqué de presse du 19 janvier 2022 ).

Ce rapprochement représente une véritable opportunité de renforcer sa présence dans l'ingénierie forestière. Everwood accélère également sa stratégie de développement qui vise à contribuer à la structuration de la filière forêt-bois en devenant un acteur de référence de la gestion durable des forêts en Europe.

En parallèle, Bois Energie Nord a enregistré une croissance de +55% de son chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2022 par rapport au 1 er trimestre 2021. L'actuelle augmentation des coûts de l'énergie permet au chauffage au bois de s'affirmer comme une énergie compétitive et écologique. Bois Energie Nord souhaite également structurer une nouvelle offre adaptée aux attentes des particuliers, et lance des discussions avec de nouveaux partenaires énergéticiens.

Lancement d'un nouveau bus hydrogène par Safra

Premier constructeur français de bus hydrogène, la société Safra se prépare à lancer un nouveau bus hydrogène dénommé Hycity. Le design de ce véhicule sera officiellement présenté sur le salon EUMO à Paris le 7 juin prochain. Issu des dernières technologies et d'un design épuré, cet autobus vient compléter le catalogue de solutions et services autour de la mobilité décarbonée que propose l'entreprise. Le Hycity intègre des composants mutualisés, des équipements sérialisés, et a bénéficié d'une refonte complète de son design intérieur et extérieur. Le véhicule proposé actuellement en 12 mètres (la version 18 mètres est prévue en 2023) est proposé en 3 portes avec un plancher plat intégral.

A ce jour, Safra est l'acteur qui a vendu le plus de bus hydrogène en France (près de 60% du parc installé français)

Par ailleurs, les perspectives de croissance de la société l'ont poussé à envisager d'autres sources de financement pour accélérer sa croissance dont une introduction en Bourse est une option.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Juillet 2022 - Activité & Faits marquants des participations du 2 ème trimestre 2022

Fin septembre 2022 - Résultats semestriels 2022

Octobre 2022 - Activité & Faits marquants des participations du 3 ème trimestre 2022

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , 1 er acteur indépendant français du biogaz, C4 , opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt , acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

[1] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 103,9 M€. Il s'agit de la détermination de la juste valeur des différents actifs et passifs de la société, tout en excluant les non-valeurs. Il est calculé par addition des différents postes d'actifs réévalués minorés des engagements réévalués.

[2] Transition Evergreen (ex-Evergreen SA) a absorbé Evergreen SAS le 21 juin 2021, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021. En l'absence de comptes consolidés historiques en normes IFRS antérieurs au 31 décembre 2020 d'Evergreen SAS, Transition Evergreen ne présente pas de comptes consolidés au 31 décembre 2020. De ce fait, la société présente ses états financiers du 31 décembre 2021 en tenant compte des principes spécifiques à une entité d'investissement au sens d'IFRS 10 à compter du 1 er janvier 2021, soit au titre de l'exercice 2021 avec comme comparatif le bilan IFRS d'Evergreen SAS au 1 er janvier 2021 identique à celui présenté au titre des comptes intermédiaires du 28 février 2021, et inclus dans le Prospectus.

[3] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 103,9 M€. Il s'agit de la détermination de la juste valeur des différents actifs et passifs de la société tout en excluant les non-valeurs. Il est calculé par addition des différents postes d'actifs réévalués minorés des engagements réévalués.

[4] Transition Evergreen détient, au 31 décembre 2021, 17,70% du capital en direct et 6,95 % en indirect à travers Safra Participations. Cette dernière est détenue à 100% par Transition Evergreen.

[5] 2,93€ /action avant dilution et 2,91 € /action après dilution résultant de l'attribution gratuite d'actions (310 087 actions) et de 86 715 actions auto-détenues.

[6] Les autres actionnaires de l'unité de méthanisation Dual Prémery sont : SEM Nièvre Energie, Enagas Emprende S.L.U, SBM Développement et Engie Bioz.

