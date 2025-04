TRANSITION EVERGREEN : Ouverture d'une procédure de conciliation et report de la publication des résultats et des comptes annuels 2024

Paris – 18 avril 2025, 17h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR - Euronext Paris) , fonds evergreen coté en France sur Euronext Paris dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur sa situation à date.

Ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal des activités économiques de Paris

Dans une conjoncture globale dégradée, Transition Evergreen a subi des retards dans la mise en place de financements pour le fonds et ses participations. Ces retards ont conduit la direction et le Conseil d'administration de la société à solliciter l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du Président du Tribunal des activités économiques.

Dans ce contexte, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a décidé d'ouvrir, le 9 avril 2025, une procédure de conciliation au bénéfice de Transition Evergreen pour une durée de quatre mois.

Cette procédure vise à (i) permettre à Transition Evergreen d'engager des discussions à l'amiable avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé, (ii) poursuivre les discussions déjà engagées pour la mise en place de financements pour Transition Evergreen et ses participations, et (iii) poursuivre les projets de cession des participations du fonds dans les secteurs biogaz, solaire et bois, tels qu'annoncés dans le communiqué de presse du 13 mars 2025 [1] .

En parallèle, une réflexion plus générale est initiée par Transition Evergreen, en lien avec sa société de gestion, AQUA Asset Management, et les directions de ses participations, afin de réduire les coûts de fonctionnement et envisager toute solution adaptée à la situation financière et à l'organisation propres à chacune de ces entités. Plusieurs solutions sont actuellement à l'étude (voir ci-dessous) et Transition Evergreen tiendra ses actionnaires informés des avancées de ces différentes actions dès le début du mois de mai.

Report de la publication des résultats et des comptes annuels 2024

Face aux circonstances exceptionnelles actuellement traversées par Transition Evergreen, dont les équipes et celles de sa société de gestion ont été extrêmement sollicitées en vue de préparer le dossier de requête en conciliation, la direction et le Conseil d'administration de Transition Evergreen ont décidé de reporter la publication des résultats annuels et la publication du Rapport financier annuel contenant les comptes annuels 2024, en cours d'audit, au plus tard fin mai 2025. Transition Evergreen communiquera en amont au marché la date exacte de publication de ses résultats annuels et de son Rapport Financier Annuel.

Par ailleurs, compte tenu du décalage du calendrier financier, Transition Evergreen a l'intention de demander au Président des activités économiques de Paris une prorogation du délai pour tenir son assemblée générale annuelle au cours du mois de juillet 2025.

Création d'un comité ad hoc

Le Conseil d'administration de la société a mis en place le 10 avril 2025 un comité ad hoc afin de poursuivre notamment l'examen des projets susvisés et de suivre la procédure de conciliation. Le comité ad hoc est composé de Monsieur Jean-Michel Laty, administrateur indépendant et Président du Comité d'Audit, Monsieur Frédéric Flipo, administrateur et membre du Comité d'Audit, Monsieur Vincent Robert, administrateur indépendant, et Monsieur Bruno Le Moal, invité par le Conseil d'administration à intégrer le comité ad hoc en tant qu'expert.

Le comité ad hoc s'est mobilisé auprès des équipes pour une revue de toutes les actions nécessaires afin d'appuyer Transition Evergreen et ses participations.

Difficultés financières pour AQUA Asset Management, société de gestion du fonds Transition Evergreen

La société de gestion du fonds, AQUA Asset Management, connaît également des difficultés financières. Dans ce contexte, la direction d'AQUA Asset Management travaille à la recherche de solutions permettant de résoudre ces difficultés et, afin d'anticiper tout échec, a d'ores et déjà déposé le 11 avril 2025 une déclaration de cessation des paiements. Une audience devant le Président du Tribunal des activités économiques est prévue le 30 avril 2025 afin de statuer sur la situation d'AQUA Asset Management à cette date. Dans ce cadre, plusieurs options sont étudiées pour remédier à cette situation : (i) restaurer les équilibres financiers par des financements tiers (ii) finaliser les financements de Transition Evergreen afin de régler les frais de gestion en suspens, et (iii) négocier l'adossement de la société de gestion à un investisseur tiers.

L'objet est bien d'assurer la pérennité d'AQUA Asset Management et donc la continuité de gestion de Transition Evergreen et l'ensembles des options est envisagée d'ici l'audience du 30 Avril 2025 et les avancées en ce sens feront l'objet de communications.

Signature d'un protocole de cession de Valporte Holding

En parallèle, Transition Evergreen annonce avoir signé un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité de sa participation (31,80% du capital social) dans Valporte Holding (Compose) pour un montant de 0,7 M€.

Fondée en 2006, Valporte Holding se positionne sur le marché de la restauration rapide haut de gamme de type « salade-bar » à travers la marque Compose (la « Cantine sur mesure »). La marque est présente à Paris et en petite couronne, Marseille et Lyon.

Au titre du protocole d'accord, la réalisation de la cession de Valporte Holding a eu lieu le 14 avril 2025.

Suspension de cotation

La cotation de l'action Transition Evergreen sur Euronext Paris est suspendue depuis le 9 avril 2025. La cotation reprendra dès que Transition Evergreen disposera d'une visibilité suffisante sur sa situation financière et celle de sa société de gestion et sera en mesure d'en informer le marché.

À propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

