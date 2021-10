Transition Evergreen :" Le catalyseur de la décarbonation"

Transition Evergreen est une plateforme d’investissement gérée par Aqua Asset Management, qui accompagne les entreprises inscrivant la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone dans leur stratégie de croissance et de développement.



L’objectif est de créer des champions français de la neutralité carbone sur 4 verticales: le biogaz, la transition énergétique, la valorisation du bois et l’hydrogène. La levée fonds de juillet 2021 va venir consolider l’univers de Transition Evergreen à travers des opérations de scale-up sur les verticales de son univers et des prises de participations sur des sociétés positionnées sur ces marchés porteurs.



Bénéficiant de l’expertise de l’équipe fondatrice, d’une stratégie d’accompagnement éco-systémique (incluant toutes les parties prenantes), de sa capacité à financer, de son ancrage au niveau territoriale, Transition Evergreen affiche un track record solide avec un multiple de 3,5x entre 2017 et 2020.



Avec une valeur des actifs transmise par la société de 89 M€ à fin juin 2021, une dette nette de 11,5 M€ (à fin juin 2021, après conversion des ORA) et une levée en cours, Transition Evergreen possède les moyens de renforcer la création de valeur de ses participations à travers: 1/ de nouvelles prises de participation sur la base de multiples raisonnables à l’entrée, 2/ la croissance en organique et externe de ses participations, 3/ la matérialisation de valorisations plus élevées des participations travers des opérations sur capital (IPO) et des partenariats aves des fonds infrastructures.



La valeur des actifs de Transition Evergreen ressort, selon notre approche par somme des parties à 120,3 M€ pre money. Safra étant intégrée au prix d’acquisition (août 2021), le potentiel de revalorisation est important selon nous et est un levier de génération de valeur pour Transition Evergreen.