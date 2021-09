TRANSITION EVERGREEN : Everwatt, participation de Transition Evergreen, fait l'acquisition d'un projet d'électrolyse pour la production d'hydrogène renouvelable en Espagne

Constitution d'un acteur de premier ordre pour la production d'hydrogène renouvelable en Espagne à prix compétitif

Ambition : viser une puissance installée d'électrolyseurs de 300 MW en 2026 et de plus de 1 GW en 2030

Paris - 14 septembre 2021

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce qu'Everwatt, participation dont il détient 74%, a fait l'acquisition d'un projet de construction d'un électrolyseur d'une puissance de 10 MW visant à produire de l'hydrogène renouvelable au sud de Madrid en Espagne (projet « Vitale »). Ce projet sera porté par la société pHynix (détenue à hauteur de 87% par Everwatt et de 13% par des partenaires espagnols). Avec ce premier projet, pHynix se positionne comme un acteur de premier ordre pour la production d'hydrogène renouvelable en Europe à prix compétitif.

La construction de cette unité débutera au 1er trimestre 2022 pour s'achever en 2023. L'électrolyseur permettra de viser une production d'environ 1 300 tonnes d'hydrogène renouvelable par an afin d'alimenter plusieurs projets de mobilité verte en Espagne, en particulier dans la région de Madrid, et des projets à usages industriels. Une partie de la production pourra être injectée dans le réseau de gaz naturel pour l'exportation au marché européen.

Après cette première unité de 10 MW, pHynix prépare de nouvelles installations de production pour atteindre une puissance installée d'électrolyseurs de 300 MW en 2026 et de plus de 1 GW en 2030. Les unités seront réparties entre des sites destinés à la consommation locale (entre 5 et 20 MW de puissance d'électrolyse) en Espagne et Portugal et des macro-sites en Ibérie de plus de 100MW, intégrés dans l'infrastructure de gaz naturel et axés sur l'exportation en Europe.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, opérateur de centrales biogaz valorisant des déchets organiques, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, dont le métier est l'exploitation-gestion des forêts et la production de crédits carbone, ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

