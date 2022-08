TRANSITION EVERGREEN : ERRATUM - Cessation du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse TP ICAP (Europe)

Cessation du contrat de liquidité

contracté avec la société de Bourse TP ICAP (Europe)

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité

avec la société de Bourse Kepler Cheuvreux

Paris – 31 août 2022 – 19h30

A l'issue de la séance de Bourse du 31 août 2022, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP) à la société de Bourse TP ICAP (Europe).

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 969 titres

50 645,81 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 022 titres

37 293,26 € en espèces

A compter du 1 er septembre 2022, Transition Evergreen annonce avoir confié à la société de Bourse Kepler Cheuvreux, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité, conforme à la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant sur l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et au contrat-type de l'Association française des marchés financiers (AMAFI) du 15 janvier 2019 ; aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise (la « Décision AMF ») et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des titres de la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP) sur le marché d'Euronext Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

15 969 titres

50 645,81 € en espèces

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des PME françaises et européennes porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , 1 er acteur indépendant français du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt , un opérateur de l'efficacité énergétique des territoires, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises et le label GreenFin qui a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

