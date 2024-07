TRANSITION EVERGREEN : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris – 4 juillet 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP) , à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

62 692 titres

58 476,68 € en espèces

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 94 834 titres 195 493,13 € 635 transactions VENTE 77 213 titres 164 258,91 € 468 transactions

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

45 071 titres

39 168,74 € en espèces

Au cours du 2 ème semestre 2023, il avait été négocié

ACHAT 95 323 titres 244 561.82 € 695 transactions VENTE 80 724 titres 211 520.30 € 611 transactions

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 010 titres

15 000 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 84.25.27.64

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com

ANNEXE

Achats Vente EGR FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 635 94 834 195 493,13 468 77 213 164 258,91 02/01/2024 - - - 9 1 500 3 705,00 03/01/2024 2 16 39,52 2 500 1 245,00 04/01/2024 - - - 1 22 55,00 05/01/2024 2 64 158,72 4 603 1 507,50 08/01/2024 1 162 401,76 - - - 09/01/2024 9 3 167 7 759,15 - - - 10/01/2024 8 1 500 3 615,00 - - - 11/01/2024 1 1 2,41 4 1 001 2 422,42 12/01/2024 - - - 7 1 617 3 961,65 15/01/2024 1 1 2,41 - - - 16/01/2024 2 35 84,35 1 1 2,45 17/01/2024 2 466 1 123,06 3 321 789,66 18/01/2024 2 89 214,49 2 2 4,86 19/01/2024 4 1 071 2 570,40 1 1 2,42 22/01/2024 1 1 2,39 2 999 2 437,56 23/01/2024 4 172 417,96 - - - 24/01/2024 2 201 488,43 1 1 2,44 25/01/2024 1 1 2,44 1 1 2,44 26/01/2024 8 1 629 3 925,89 1 1 2,43 29/01/2024 5 1 341 3 204,99 - - - 30/01/2024 4 452 1 071,24 3 173 413,47 31/01/2024 3 78 184,86 2 3 7,14 01/02/2024 5 644 1 513,40 - - - 02/02/2024 2 63 147,42 1 12 28,32 05/02/2024 - - - 3 490 1 161,30 07/02/2024 8 1 982 4 657,70 3 398 943,26 08/02/2024 1 1 2,34 2 4 9,36 09/02/2024 1 18 41,94 2 119 278,46 12/02/2024 8 2 001 4 662,33 6 959 2 253,65 13/02/2024 1 444 1 025,64 2 500 1 160,00 14/02/2024 2 57 131,67 5 46 107,18 15/02/2024 1 1 2,32 3 56 130,48 16/02/2024 3 1 500 3 435,00 - - - 19/02/2024 21 4 388 9 521,96 1 5 11,20 20/02/2024 30 4 413 8 870,13 8 4 899 10 287,90 21/02/2024 1 100 216,00 7 2 096 4 653,12 22/02/2024 3 400 896,00 13 5 648 12 990,40 23/02/2024 1 20 46,00 9 2 072 4 869,20 26/02/2024 24 3 874 8 793,98 5 1 000 2 300,00 27/02/2024 - - - 17 2 651 6 123,81 28/02/2024 7 1 071 2 495,43 2 9 21,24 29/02/2024 1 19 44,08 1 32 74,56 01/03/2024 1 17 39,78 3 968 2 265,12 04/03/2024 1 10 23,40 3 553 1 305,08 05/03/2024 6 884 2 050,88 - - - 06/03/2024 5 723 1 706,28 11 3 272 7 852,80 07/03/2024 2 30 71,40 1 100 242,00 08/03/2024 10 1 647 3 870,45 - - - 11/03/2024 14 2 430 5 467,50 1 31 72,23 12/03/2024 8 870 1 887,90 12 1 801 4 160,31 13/03/2024 1 1 2,32 6 307 715,31 14/03/2024 20 2 837 6 411,62 - - - 15/03/2024 3 40 88,00 5 401 906,26 18/03/2024 20 3 726 7 638,30 1 1 2,24 19/03/2024 9 1 600 3 456,00 7 1 704 3 765,84 20/03/2024 8 1 167 2 532,39 1 1 2,21 21/03/2024 2 222 472,86 - - - 22/03/2024 12 1 613 3 403,43 15 3 209 7 091,89 25/03/2024 2 120 258,00 5 1 601 3 586,24 26/03/2024 11 1 280 2 713,60 - - - 27/03/2024 2 171 362,52 5 401 866,16 28/03/2024 4 579 1 239,06 1 1 2,17 02/04/2024 11 2 080 4 409,60 3 210 447,30 03/04/2024 7 1 018 2 086,90 3 23 48,53 04/04/2024 - - - 3 200 412,00 05/04/2024 1 1 2,06 1 1 2,06 08/04/2024 - - - 3 131 271,17 09/04/2024 1 200 412,00 4 667 1 394,03 10/04/2024 15 2 103 4 311,15 2 400 832,00 11/04/2024 2 146 292,00 1 1 2,08 12/04/2024 14 1 951 3 784,94 - - - 15/04/2024 - - - 3 1 454 2 908,00 16/04/2024 1 1 2,00 2 101 202,00 17/04/2024 1 200 380,00 2 446 892,00 18/04/2024 4 56 107,52 1 1 1,95 19/04/2024 7 745 1 415,50 - - - 22/04/2024 14 2 202 4 007,64 2 6 11,52 23/04/2024 12 1 001 1 741,74 1 1 1,79 24/04/2024 3 200 336,00 47 6 944 13 610,24 25/04/2024 - - - 3 351 737,10 26/04/2024 15 1 400 2 828,00 - - - 29/04/2024 6 1 001 1 911,91 - - - 30/04/2024 9 865 1 608,90 10 1 601 3 137,96 02/05/2024 10 800 1 544,00 - - - 03/05/2024 3 159 302,10 1 1 1,90 06/05/2024 9 878 1 641,86 2 194 376,36 07/05/2024 7 546 960,96 7 1 000 1 840,00 08/05/2024 4 600 1 104,00 - - - 09/05/2024 13 1 482 2 608,32 1 1 1,82 10/05/2024 3 400 684,00 - - - 13/05/2024 1 200 340,00 14 2 243 4 037,40 14/05/2024 8 901 1 612,79 2 201 377,88 15/05/2024 5 601 1 063,77 5 601 1 087,81 16/05/2024 5 600 1 044,00 2 200 356,00 17/05/2024 3 400 684,00 5 252 438,48 20/05/2024 2 400 684,00 5 401 697,74 21/05/2024 5 401 677,69 3 201 345,72 22/05/2024 3 401 669,67 3 201 337,68 23/05/2024 4 198 330,66 2 201 341,70 24/05/2024 3 219 372,30 4 401 689,72 27/05/2024 2 182 309,40 - - - 28/05/2024 - - - 12 1 947 3 504,60 29/05/2024 3 308 557,48 1 54 100,44 30/05/2024 3 292 566,48 17 3 941 7 842,59 31/05/2024 3 600 1 176,00 3 350 721,00 03/06/2024 - - - 12 1 850 3 755,50 04/06/2024 - - - 2 200 408,00 05/06/2024 3 401 785,96 2 201 414,06 06/06/2024 1 1 1,98 5 670 1 380,20 07/06/2024 1 1 2,05 1 1 2,05 10/06/2024 9 1 600 3 136,00 1 200 404,00 11/06/2024 4 800 1 560,00 3 479 967,58 12/06/2024 - - - 3 321 648,42 13/06/2024 10 1 201 2 341,95 1 1 2,01 14/06/2024 14 1 765 3 177,00 14 2 425 4 801,50 17/06/2024 12 2 000 3 780,00 - - - 18/06/2024 3 401 725,81 1 1 1,84 19/06/2024 4 700 1 239,00 3 163 299,92 20/06/2024 9 5 854 9 659,10 1 1 1,65 21/06/2024 1 1 1,66 13 1 802 3 081,42 24/06/2024 1 200 344,00 1 1 1,74 25/06/2024 2 46 78,20 1 1 1,74 26/06/2024 3 157 266,90 7 1 074 1 890,24 27/06/2024 8 1 022 1 757,84 - - - 28/06/2024 5 1 536 2 595,84 6 801 1 385,73