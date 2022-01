TRANSITION EVERGREEN : Activité des participations de Transition Evergreen au cours de l'exercice 2021 - Transition Evergreen obtient le label " Relance "

Activité des participations de Transition Evergreen au cours de l'exercice 2021

Evergaz : Opération de financement bancaire de 51 M€ au 1 er semestre 2021 -Acquisition du groupe C4 en novembre 2021, acteur de la méthanisation en Allemagne détenant 10 centrales de biogaz

Opération de financement bancaire de 51 M€ au 1 semestre 2021 -Acquisition du groupe C4 en novembre 2021, acteur de la méthanisation en Allemagne détenant 10 centrales de biogaz Everwatt : Entrée au capital de Selfee - Projet de construction d'une unité de production d'hydrogène vert de 10 MW en Espagne par pHynix - Levée de fonds de 40 M€ pour Ze-Energy

Entrée au capital de Selfee - Projet de construction d'une unité de production d'hydrogène vert de 10 MW en Espagne par pHynix - Levée de fonds de 40 M€ pour Ze-Energy Everwood : Croissance de +45% de l'activité de distribution de bois de chauffage - Rapprochement avec Forestry, acteur indépendant français de la gestion d'actifs forestiers, début 2022

Croissance de +45% de l'activité de distribution de bois de chauffage - Rapprochement avec Forestry, acteur indépendant français de la gestion d'actifs forestiers, début 2022 Safra : Entrée au capital de Safra, constructeur français de bus à hydrogène

Entrée au capital de Safra, constructeur français de bus à hydrogène Autres participations : Forte reprise de l'activité en 2021 pour Compose - Nouvelle acquisition pour la Paper Factory

Transition Evergreen obtient le label « Relance »

Paris – 31 janvier 2022 – 18h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR) , le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, dresse le bilan d'une activité riche pour ses participations en 2021 et fait également état de l'obtention du label « Relance », destiné aux fonds qui s'engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les entreprises françaises (PME et ETI).

ACTIVITÉ DES PARTICIPATIONS DE TRANSITION EVERGREEN EN 2021

Evergaz, une capacité d'investissement renforcée et un projet d'investissement structurant

Au 1 er semestre 2021, Evergaz a réalisé une opération de financement bancaire significative de 51 M€ visant à renforcer ses capacités d'investissement dans le secteur du biogaz [1] .

Au mois de novembre 2021, Evergaz a annoncé l'acquisition du groupe C4, acteur de la méthanisation en Allemagne aux côtés de Transition Evergreen et Eiffel Gaz Vert , le 1 er fonds d'infrastructure européen dédié au développement des filières du gaz renouvelable [2] . Cette acquisition a été réalisée au travers de la création d'une société commune, 3 E BIOGAS, qui a vocation à investir dans des projets existants de production et de distribution de biogaz en Allemagne.

Avec cette opération, Evergaz renforce sa position d'acteur majeur de la méthanisation en Europe, avec désormais la gestion technique et opérationnelle de 24 unités de biogaz en France, Allemagne et Belgique.

Everwatt poursuit son engagement vers la neutralité carbone avec de nouveaux projets

Au 1 er semestre 2021, EverWatt est entré au capital de Selfee, agrégateur territorial d'énergie partagée. Ce rapprochement stratégique permet aux acteurs de renforcer leur capacité d'action au cœur des territoires.

En septembre 2021, Everwatt a annoncé l'acquisition d'un projet de construction d'un électrolyseur d'une puissance de 10 MW visant à produire de l'hydrogène vert en Espagne. Ce projet, baptisé Vitale, est porté par la société pHynix, producteur indépendant d'hydrogène vert, détenue à hauteur de 87% par Everwatt et de 13% par des partenaires espagnols. La construction de cette unité débutera au 1 er trimestre 2022 pour s'achever en 2023. Avec cette opération, pHYnix renforce sa position d'acteur européen de premier ordre dans la production d'hydrogène vert à prix compétitif.

Au mois de novembre 2021, Ze-Energy, producteur indépendant d'énergie renouvelable dont Everwatt est actionnaire, a mené avec succès une levée de fonds de 40 M€ auprès du fonds d'infrastructures Marguerite pour accélérer le développement de son modèle de centrales hybrides en Europe.

Everwood, l'ambition d'œuvrer à la valorisation des forêts, sources de crédits carbone

Neosylva a signé au 1 er semestre 2021 un premier contrat significatif de compensation carbone auprès d'un des principaux acteurs du transport.

En 2021 les revenus générés par l'activité de distribution de bois de chauffage de Bois Energie Nord ont progressé de +45% par rapport à 2020. Bois Energie Nord approvisionne à ce jour plus d'une vingtaine d'entrepôts en France.

Enfin, Everwood a finalisé, début 2022, son entrée au capital de la société Forestry, acteur clé de la gestion d'actifs forestiers en France [3] . Ce rapprochement permet de renforcer le pôle d'expertise en ingénierie forestière d'Everwood et d'accélérer sa stratégie qui vise à construire un acteur de référence de la gestion durable des forêts en Europe.

Entrée au capital de Safra, fabricant français de bus à hydrogène

En 2021, Transition Evergreen est devenu actionnaire à hauteur de 33% de Safra [4] , acteur français de la mobilité décarbonée.

Safra conçoit, fabrique et commercialise un bus à hydrogène sous la marque Businova. La société est un acteur historique de la rénovation des matériels de transport public et plus largement de la mobilité propre et durable. A ce jour, Safra est l'acteur qui a vendu le plus de bus à hydrogène en France (près de 60% du parc installé français).

Pour faire face à la croissance des prochaines années, Safra a renforcé significativement ses équipes au cours du 2 nd semestre 2021, en procédant notamment aux recrutements de trois dirigeants clés : Stéphane Prin, Directeur général, Pierre Lesluyes, Directeur administratif et financier, et Eric Baleviez, Directeur commercial.

Activités des autres participations : Compose et la Paper Factory

En 2021, l'enseigne Compose a poursuivi son développement avec l'ouverture d'un nouveau point de vente en propre à Paris (8 ème arrondissement - Opéra) et de trois nouveaux franchisés (Neuilly sur Seine, Marseille et Lyon). L'exercice 2021 a été marqué par un fort rebond du chiffre d'affaires, après une année 2020 pénalisée par les mesures de confinement.

La Paper Factory a procédé au cours de l'exercice 2021 à l'acquisition de la société Graph Pack, sous-traitant des métiers de l'imprimerie et du packaging. La société a également gagné plusieurs nouveaux clients prestigieux, renforçant ainsi son image et son positionnement sur le secteur du luxe.

TRANSITION EVERGREEN LABELLISÉ « RELANCE »

Transition Evergreen a reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises et notamment des PME et des ETI.

Les fonds labellisés doivent respecter les critères d'éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte inclut notamment un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider leur politique d'investissement et d'engagement actionnarial [5] .

Ce label illustre la stratégie d'investissement de Transition Evergreen qui vise à investir dans des PME et ETI françaises qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , 1 er acteur indépendant français du biogaz, C4 , opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt , acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

[1] Communiqué de presse du 29 septembre 2021

[2] Communiqué de presse du 18 novembre 2021

[3] Communiqué de presse du 19 janvier 2022

[4] Communiqué de presse du 5 août 2021

[5] Plus d'informations - https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/label-relance

