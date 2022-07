Transition climat: « La France doit être la mieux-faisante », selon Yves Perrier

(NEWSManagers.com) - « Il faut en France être les mieux-faisants et non les mieux-disants. » Yves Perrier, président d'Amundi et vice-président de Paris Europlace, s'est exprimé en marge du Forum Paris Europlace ce mardi sur le rapport Perrier qui livre des pistes pour faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique.

Selon Yves Perrier, les acteurs de la finance ont « deux à trois ans pour mettre en œuvre » la nouvelle façon d'analyser les sociétés, via le prisme de la transition climatique. « Nous devons faire en deux-trois ans ce qui a été fait en 20 ans pour l'analyse traditionnelle », a-t-il relevé.

Pour le président d'Amundi, la réglementation verte actuelle n'est « pas stable ». Un système comptable lui apparaît primordial mais dit-il, l'industrie financière devra aller au-delà de ce qui a été ou sera fait par Bruxelles «pour savoir comment elle doit compter secteur par secteur». Yves Perrier a appelé à normaliser les méthodes et standards d'analyse sous peine de voir se poursuivre les soupçons d'éco-blanchiment (greenwashing) en cas de traitement différent des sociétés par les acteurs de la finance, notamment en termes de notation.

Aussi faut-il selon Yves Perrier régler la problématique du climat avant les autres comme celle de la biodiversité car celles-ci dépendent du règlement de la première.