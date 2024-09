Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Transgene: visibilité confirmée, des catalyseurs à venir information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé mercredi disposer d'une visibilité financière jusqu'au 4ème trimestre 2025 et prévoir par ailleurs d'importants résultats cliniques d'ici à la fin de l'année.



Au 30 juin dernier, la biotech française pouvait s'appuyer sur 15,3 millions d'euros de trésorerie et autres actifs financiers courants, contre 15,7 millions d'euros à la fin 2023.



La société, qui conçoit des produits d'immunothérapie contre les cancers, indique que sa consommation de trésorerie s'est élevée à 20,4 millions d'euros au premier semestre, contre 19,5 millions d'euros sur la même période de 2023.



Dans un communiqué, Transgene souligne que sa visibilité financière assurée jusqu'au quatrième trimestre 2025 va lui permettre de communiquer des résultats importants sur son portefeuille de candidats en développement clinique au cours des 12 prochains mois.



Sur le plan opérationnel, l'entreprise évoque plusieurs catalyseurs d'ici à la fin de l'année, notamment des données de phase I sur son vaccin TG4050 dans le traitement du cancer de la tête et du cou.



Les résultats préliminaires d'un essai de phase II évaluant le TG4001 dans les cancers anogénitaux HPV et les données initiales d'un test de phase 1 sur le TG6050 dans le cancer du poumon sont également attendus dans le courant du quatrième trimestre.



Suite à ces annonces, l'action Transgene progressait de 0,6% mercredi à la Bourse de Paris, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,5% pour le marché parisien.





Valeurs associées TRANSGENE 1,03 EUR Euronext Paris +0,59%