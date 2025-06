Transgene: une sélection de patients en phase II achevée information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Transgene annonce la fin de la première sélection (initial screening) des patients dans la partie phase II de son étude de phase I/II évaluant TG4050, un vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer.



Produit phare de la société de biotechnologies, ce vaccin est évalué en monothérapie en situation adjuvante chez des patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou HPV-négatif, dans plusieurs pays (NCT04183166).



'Tous les patients traités avec TG4050 en situation adjuvante dans la partie phase I de l'étude sont en rémission clinique sans récidive après au moins deux ans de suivi, apportant la preuve de principe clinique', met en avant Transgene.



La randomisation des patients devrait être finalisée d'ici fin 2025, les premières données d'immunogénicité de la partie phase II sont attendues au deuxième semestre 2026 et les données préliminaires d'efficacité, au deuxième semestre 2027.





Valeurs associées TRANSGENE 0,9300 EUR Euronext Paris -0,21%