Transgene : résultats positifs pour TG4050 dans le cancer de la tête et du cou

(AOF) - Transgene et NEC ont présenté les premiers signes de bénéfice clinique de leur vaccin individualisé contre le cancer, TG4050, dans les cancers de la tête et du cou lors de la réunion annuelle de l’association américaine de la recherche contre le cancer. Les 16 patients ayant reçu TG4050 sont toujours en rémission après un suivi médian de 18,6 mois. Sur les 16 patients du bras observationnel, 3 patients ont déjà rechuté.

Pour cette catégorie de patients atteints de cancer de la tête et du cou, avec les traitements standards actuels, environ 40% des patients sont susceptibles de rechuter dans les 24 mois suivant la chirurgie associée à la thérapie standard (chimioradiothérapie).

Des réponses immunitaires spécifiques CD4+ et CD8+ ont été détectées chez 16 des 17 patients ayant reçu TG4050. Enfin, TG4050 induit des réponses immunitaires durables contre de multiples cibles chez plusieurs patients. Des réponses lymphocytaires T ont été détectées 211 jours après le début du traitement.

Forts des premiers résultats obtenus dans la partie Phase I de l'essai, Transgene et NEC préparent une extension de cet essai avec une Phase II randomisée, dont le démarrage est prévu au deuxième trimestre 2024.

