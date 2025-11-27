 Aller au contenu principal
Transgene recule logiquement après une levée de fonds dilutive
information fournie par AOF 27/11/2025 à 15:55

(AOF) - Transgene (-17,65%, à 1,12 euro) est logiquement sanctionné pour sa reprise de cotation après une journée de suspension à la demande de la société. Entre temps, cette dernière a annoncé le succès d’une levée de fonds d’environ 105 millions d’euros. Dans le détail, la société de biotechnologies a effectué une offre réservée à des investisseurs institutionnels français et internationaux, à laquelle ont participé des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé aux côtés des principaux actionnaires historiques (Institut Mérieux via TSGH et le Groupe Dassault).

Transgene a également dédié une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, au prix de 1,02 euro par action, ce qui représente une décote de 25% par rapport au cours de clôture du titre du 25 novembre (1,36 euro).

Pour Oddo BHF, l'un des principaux éléments de cette opération est que grâce à ces fonds, l'horizon financier de Transgene passe de fin 2026 à début 2028. En revanche, les analystes s'attendent, à juste titre, à une forte pression à la baisse sur l'action en raison du fort caractère dilutif de cette opération, d'autant qu'elle réduit le flottant et la liquidité en raison du contrôle accru de TSGH. C'est pour cette raison qu'Oddo BHF a diminué son objectif de cours sur Transgene de 1,60 à 1,10 euro, tout en maintenant la recommandation à Surperformance.

Le groupe financier indépendant relève le caractère stratégique de cette levée de fonds, notamment sur l'horizon de trésorerie.

Environ 70% du montant levé sera dédié à l'accélération du programme de vaccins thérapeutiques individualisés myvac, en incluant son essai de phase 1-2 dans le cancer de la tête et du cou et une nouvelle étude de phase 1 dans une nouvelle indication ainsi que l'optimisation de la production. Environ 20% des fonds permettra de financer les coûts actuels de R&D liés et non liés à myvac et le reliquat permettra de financer les produits opérationnels, les frais de ventes, généraux et administratifs, ainsi que la consommation de trésorerie.

Valeurs associées

TRANSGENE
1,0950 EUR Euronext Paris -19,49%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 15:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

