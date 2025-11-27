Transgene recule logiquement après une levée de fonds dilutive

(AOF) - Transgene (-17,65%, à 1,12 euro) est logiquement sanctionné pour sa reprise de cotation après une journée de suspension à la demande de la société. Entre temps, cette dernière a annoncé le succès d’une levée de fonds d’environ 105 millions d’euros. Dans le détail, la société de biotechnologies a effectué une offre réservée à des investisseurs institutionnels français et internationaux, à laquelle ont participé des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé aux côtés des principaux actionnaires historiques (Institut Mérieux via TSGH et le Groupe Dassault).

Transgene a également dédié une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, au prix de 1,02 euro par action, ce qui représente une décote de 25% par rapport au cours de clôture du titre du 25 novembre (1,36 euro).

Pour Oddo BHF, l'un des principaux éléments de cette opération est que grâce à ces fonds, l'horizon financier de Transgene passe de fin 2026 à début 2028. En revanche, les analystes s'attendent, à juste titre, à une forte pression à la baisse sur l'action en raison du fort caractère dilutif de cette opération, d'autant qu'elle réduit le flottant et la liquidité en raison du contrôle accru de TSGH. C'est pour cette raison qu'Oddo BHF a diminué son objectif de cours sur Transgene de 1,60 à 1,10 euro, tout en maintenant la recommandation à Surperformance.

Le groupe financier indépendant relève le caractère stratégique de cette levée de fonds, notamment sur l'horizon de trésorerie.

Environ 70% du montant levé sera dédié à l'accélération du programme de vaccins thérapeutiques individualisés myvac, en incluant son essai de phase 1-2 dans le cancer de la tête et du cou et une nouvelle étude de phase 1 dans une nouvelle indication ainsi que l'optimisation de la production. Environ 20% des fonds permettra de financer les coûts actuels de R&D liés et non liés à myvac et le reliquat permettra de financer les produits opérationnels, les frais de ventes, généraux et administratifs, ainsi que la consommation de trésorerie.

