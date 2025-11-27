Interpellation à Nantes du détenu évadé lors d'une sortie collective à Rennes

La prison de Rennes-Vezin, le 16 juillet 2018 à Vezin-le-Coquet, en Ille-et-Vilaine ( AFP / Sébastien SALOM GOMIS )

Fin de cavale: le détenu, dont l'évasion le 14 novembre lors d'une sortie au planétarium à Rennes a conduit au limogeage du directeur de la prison où il était incarcéré, a été interpellé jeudi après-midi à Nantes.

L'homme, qui fait partie de la communauté des gens du voyage, "a été interpellé à Nantes sur le terrain où il réside habituellement", a fait savoir à l'AFP son avocat, Sami Khankan. "je pense qu'il est soulagé", a ajouté ce dernier.

Le 14 novembre, le détenu de 37 ans, incarcéré au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-Vézin, participait à une sortie au planétarium avec d'autres prisonniers quand il a échappé à la vigilance des personnes chargées de les encadrer.

Recherché depuis par les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Rennes, il a été arrêté vers 14H30 avec l'aide de la Brigade de recherches et d’intervention (BRI), selon des sources proches du dossier. Un second homme visé par un mandat de recherche a également été interpellé, selon une de ces sources.

Le procureur de Rennes, Frédéric Teillet, a confirmé l'interpellation, sans plus de détails.

Le 17 novembre, lors de la révélation des faits, le procureur avait indiqué que l'évasion de cet homme, condamné depuis décembre 2024 pour "divers faits de vols", était survenue "sans violence".

Le détenu doit être transféré à Rennes où il sera placé en garde à vue, selon plusieurs sources.

- 'Fusible' -

Après cette évasion, le directeur de la prison de Rennes a été démis de ses fonctions, le 21 novembre. Pour le garde des Sceaux Gérald Darmanin, il a commis "une faute" et ne pouvait "pas rester en responsabilité".

Au moment où le détenu est parti, à pied, du planétarium, "il n'avait pas du tout envisagé les conséquences" de ses actes, a assuré son avocat. Il a été "très déstabilisé par l'ampleur médiatique", a poursuivi Me Khankan. Son client bénéficiait pour cette sortie d'une permission pénitentiaire, a-t-il rappelé.

Joint par l’AFP, le secrétaire local du syndicat FO Justice pour le centre pénitentiaire de Rennes-Vézin, Florian Adam s'est dit satisfait de cette arrestation, tout en étant "agacé" parce que "notre directeur a clairement servi de fusible".

Ce détenu "était connu pour des faits d’évasion, il n’aurait pour moi jamais dû être sélectionné" pour participer à cette sortie, selon lui.

Cette fin de cavale intervient peu après que deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi à jeudi de la vétuste prison de Dijon après avoir eu raison des barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux puis en utilisant des draps.