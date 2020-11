Transgene publie sa situation financière et fait un point sur son activité au troisième trimestre 2020

­- Résultats très prometteurs pour TG4001 - « late breaking abstract » accepté au SITC 2020

- Confirmation du leadership technologique avec myvac® : deux essais cliniques incluent des patients depuis janvier 2020

­- Les premières données translationnelles confirment que TG6002 peut induire la production de chimiothérapie (5-FU) directement dans la tumeur

­- Entrée en clinique de BT-001, le premier candidat issu d'Invir.IO(TM), avant la fin de 2020

­- 45,3 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles

au 30 septembre 2020, suite à la cession partielle des titres Tasly BioPharmaceuticals





Strasbourg, France - le 5 novembre 2020, 17 h 45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, publie aujourd'hui sa situation financière au 30 septembre 2020 et fait le point sur son activité.



