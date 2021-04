Transgene publie sa situation financière et fait un point sur son activité au premier trimestre 2021

­- TG4001 - Obtention des autorisations réglementaires de l'essai randomisé de Phase II - Inclusion du premier patient attendue au deuxième trimestre 2021



-­ TG6002 - Les premières données de Phase I fournissent la preuve de concept clinique de l'administration par voie intraveineuse de la souche virale VVcopTK-RR- brevetée de Transgene, à l'origine d'Invir.IO(TM), la plateforme de virus oncolytiques de Transgene



-­ 19,1 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles au 31 mars 2021 - Visibilité financière jusqu'au deuxième semestre 2022



Strasbourg, France, le 27 avril 2021, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie aujourd'hui sa situation financière au 31 mars 2021 et fait un point sur l'avancée de son portefeuille d'essais cliniques.



