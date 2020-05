Transgene publie sa situation financière et fait un point sur son activité au premier trimestre 2020

­- 35,3 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles au 31 mars 2020

- Confirmation du calendrier des principales annonces attendues

- Impact limité de la pandémie de Covid-19 sur la Société à ce jour



Strasbourg, France - le 6 mai 2020, 17 h 45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, publie aujourd'hui sa situation financière et fait un point sur l'avancée de son portefeuille d'essais cliniques dans un contexte de pandémie de Covid-19.



.../...