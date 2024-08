Transgene publie dans le JITC des données de preuve de concept préclinique du virus oncolytique TG6050

Ces données, publiées dans la revue scientifique « Journal for ImmunoTherapy of Cancer » (JITC), démontrent que TG6050 induit une réduction de la taille des tumeurs et un profond remodelage du microenvironnement tumoral



TG6050 évite également la toxicité associée aux administrations systémiques

d’IL-12 et d’anti-CTLA-4



TG6050 est actuellement évalué en essai clinique de Phase I (Delivir) dans le cancer du poumon non à petites cellules



Strasbourg (France), le 27 août 2024, 7 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la publication d’un article dans le journal à comité de lecture The Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), documentant la transformation du microenvironnement immunitaire tumoral par TG6050 dans des modèles animaux. L’expression intratumorale soutenue de l’interleukine-12 (IL-12) et de l’anticorps anti-lymphocyte T cytotoxique antigène 4 (anti-CTLA-4) à de fortes concentrations, sans toxicité systémique observée, est également rapportée.



TG6050 est un virus oncolytique issu de la plateforme invir.IO® de Transgene, armé avec l’interleukine 12 (IL-12) et un anticorps anti-CTLA4, ayant le potentiel d’induire une forte réponse immunitaire antitumorale.



.../...