Strasbourg, France - le 19 octobre 2020, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu'un « late breaking abstract » sur les résultats détaillés de l'essai de Phase 1b/2 de TG4001, un vaccin thérapeutique ciblant le HPV16 ( ) en combinaison avec avelumab (BAVENCIO®), un anticorps anti-PD-L1 humain, chez des patients présentant des tumeurs HPV16-positives métastatiques et/ou récidivantes, a été accepté et donnera lieu à la présentation d'un poster à la conférence annuelle de la Société de l'immunothérapie du cancer (Society for Immunotherapy of Cancer - SITC). Ce congrès se tiendra virtuellement du 9 au 14 novembre 2020.



L'investigateur principal de l'essai, le Professeur Christophe Le Tourneau, présentera les résultats de l'analyse groupée des données de l'essai de Phase 1b/2. Ces résultats incluent le taux de réponse, la médiane de survie sans progression, l'impact des caractéristiques des patients et de leur maladie sur les résultats, ainsi que l'immunogénicité.



.../...