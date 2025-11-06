 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 064,00
-0,25%
Indices
Chiffres-clés

Transgene présentera le potentiel de VacDesignR®, un outil bio-informatique breveté pour optimiser les vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer
information fournie par Boursorama CP 06/11/2025 à 08:30

Cet outil informatique améliore la conception et le rendement de production des virus recombinants de la plateforme myvac®.

Ce développement interne innovant est une composante essentielle de plateforme de VTIN de Transgene.

Présentation d’un poster à l’ESMO-AI 2025


Strasbourg, France, le 6 novembre 2025, 8 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux annonce aujourd’hui la présentation d’un poster sur son outil bio-informatique breveté VacDesignR®, à la conférence de l’ESMO-AI & Digital Oncology 2025, qui se tiendra à Berlin du 12 au 14 novembre 2025.

.../...

Valeurs associées

TRANSGENE
1,3300 EUR Euronext Paris 0,00%

L'offre BoursoBank