Transgene présentera le potentiel de VacDesignR®, un outil bio-informatique breveté pour optimiser les vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer

Cet outil informatique améliore la conception et le rendement de production des virus recombinants de la plateforme myvac®.



Ce développement interne innovant est une composante essentielle de plateforme de VTIN de Transgene.



Présentation d’un poster à l’ESMO-AI 2025





Strasbourg, France, le 6 novembre 2025, 8 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux annonce aujourd’hui la présentation d’un poster sur son outil bio-informatique breveté VacDesignR®, à la conférence de l’ESMO-AI & Digital Oncology 2025, qui se tiendra à Berlin du 12 au 14 novembre 2025.



.../...