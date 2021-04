Transgene présente les premières données de Phase I de TG6002, soulignant le potentiel de ses virus oncolytiques en administration intraveineuse

- Les résultats détaillés seront présentés lors du congrès annuel de l'AACR 2021

- L'administration par voie intraveineuse permettrait d'étendre l'utilisation des virus oncolytiques, issus de la plateforme Invir.IO(TM) de Transgene, à de nombreuses tumeurs solides



Strasbourg, France, le 9 avril 2021, 7 h 30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, présente les premiers résultats prometteurs de la Phase I combinant l'administration par voie intraveineuse du virus oncolytique TG6002 et la prise orale de 5-FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé. Ces données constituent la preuve de concept clinique de l'administration par voie intraveineuse de la souche virale VVcopTK-RR- brevetée de Transgene : après être administré par voie intraveineuse, TG6002 atteint la tumeur, se réplique sélectivement au sein des cellules tumorales et y induit l'expression localisée de son transgène fonctionnel (le gène FCU1).



Ces résultats seront présentés lors du congrès annuel de l'Association américaine de la recherche contre le cancer (American Association for Cancer Research, AACR), qui se tient sous forme virtuelle du 10 au 15 avril 2021.



.../...